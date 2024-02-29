229出生超狂福利「6歲前都免錢」　名醫霸氣：阿北幫你們出

▲229寶寶專屬福利曝光！（示意圖／記者姜國輝攝）



網搜小組／劉維榛報導

2月29日出生的人，每隔4年才能過生日，這讓婦產科名醫蘇怡寧直言，能在這天生日，親友們絕對不會忘記這難得的日子，「這麼棒的日子不生？」稍早他更霸氣拋出229超狂福利，只要這天在他的診所出生的天選之人，6歲前的預防針掛號費都由他買單，引來7000多人驚讚「太好命了229寶寶！」

蘇怡寧在臉書粉專《蘇怡寧醫師愛碎念》表示，對於許多媽媽不喜歡在2月29日讓寶寶出生，他反而覺得這天出生超棒，「雖然4年才過一次生日，但只要知道的，沒有人會忘記你的生日啊...這麼棒的日子不生？」有趣話題引來萬人關注。

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而今天2月29日，蘇怡寧霸氣在拋出「229寶寶專屬福利」，「在2月29號出生的禾馨寶寶，你們之後6歲以前在禾馨的預防注射，掛號費都會是蘇阿北來幫你們出！」

蘇怡寧強調，「我們都期許自己成為在世界上無法讓人忽視我們存在的那一位，我們做自己！」

文章曝光後，引來7000多名網友讚爆，「忽然覺得229生日一點都不可憐」、「我現在受孕來得及明年的229嗎」、「怎樣都要今天擠出來」、「太暖了」、「太好命了229寶寶」、「我姑姑也是229生日，沒有什麼不好，反而讓人更難以忘記她的生日，而且農曆生日也可以每年都過呀」。