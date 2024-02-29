醫生罷工「南韓醫學院」卻更熱門　5個招生名額3000人擠破頭

▲南韓醫學院追加5個招生名額超過3000人報名。圖為江原大學醫學院進行學位授予儀式。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

南韓政府計畫增加大學醫學院招生名額，引發醫界基層大約1萬名住院醫師集體辭職、罷工，政府更以吊銷醫師執照作為警告，呼籲醫生立即返回工作崗位。然而，醫學院招生的熱門程度似乎未受打擊，追加報考人數較去年翻倍成長，5個增額錄取名額共有3000多人報名。

根據韓聯社報導，南韓成立近60年的老字號升大學私立補習班「鐘路學院」29日透露，南韓2024學年度大學入學醫學院增額招生中，有5所大學各自再招收1人，等於今年僅5個追加名額，然而，報名的考生人數卻大幅上升至3093人。

比起去年的1642人參與醫學院的增額招生，報名人數幾乎呈現翻倍成長，競爭率達到618.6比1，等於600多人之中僅有1人錄取。而去年的競爭率則是410.5比1。

▲南韓住院與實習醫師大規模罷工，大邱某醫院急診室的護理實習生穿起白袍。（圖／CFP）

以南韓慣稱「醫齒韓藥獸」的醫學、牙醫、韓醫（傳統醫學）、藥學、獸醫等5大類醫科綜合來看，共計22所大學增額招收27個名額，報名考生則有高達1萬1035人，平均競爭率為408.7比1，相較於去年299.2比1的增額招生競爭率高出頗多。

「鐘路學院」預測，今年大學入學最終階段的招生機會中，考生朝向「醫大傾斜」的現象會更加嚴重，而且等到明年2025學年度大學入學考試，政府透過政策增加醫學院錄取名額之後，報名人數還會再增加，其中包含許多重考生，以及想轉系、轉學的理工學院生。