就是今天！南韓「死亡底線」要求住院醫師結束罷工　違者吊銷執照

▲南韓政府向罷工的住院醫師下達強制執行業務命令，要求立刻返回崗位。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府本月祭出醫療改革，透過醫學院每年招生名額擴增2千名，解決醫療人力短缺等問題，然而強硬態度引發住院醫師請辭罷工超過一周，不僅癌末病患手術被迫延期，還導致八旬老婦心跳驟停延誤送醫死亡。為此，南韓政府以強硬的法律懲處為手段，呼籲住院醫師回歸，否則將命令強制執行業務、甚至吊銷執照。

根據《韓聯社》，南韓政府將今（29）日訂為住院醫師結束罷工、回歸工作崗位的「死亡底線」，也就是最後通牒，一旦超過今天尚未確認回到工作崗位，則政府將擬定名單向警方舉告、派人前往住處通報強制執行業務命令，甚至吊銷醫師執照，南韓行政安全部長李祥敏也強調，如今是實施醫療改革的最後機會。

李祥敏29日主持「醫師集體行動應對中央災難安全對策本部」（本部長為國務總理韓悳洙）時表示，為了應對日後擴招醫學生名額所導致教育品質降低的疑慮，未來將大幅擴充地方（非首爾）國立大學醫學院教授的名額至現階段的2倍，而為了因應罷工可能邁入長期化，下個月將增設「廣域急診醫療狀況室」。

▲南韓行政安全部長李祥敏29日召開會議，呼籲住院醫師返回崗位。（圖／CFP）

李祥敏表示，「擴招醫科生等政府一系列的醫療改革，是挽救民眾和各地方的最後機會。期盼那些離開工作崗位的住院醫師，能夠做出聰明的決定，不再讓全民擔憂。在醫院，仍有許多病患迫切地等待手術，甚至需要接受緊急治療的重症病患也飽受醫院拒收之苦。而在醫療現場，您們的前輩和醫療團隊為了治療每位患者，正以數倍的努力死命苦撐。」

至於首爾大學醫院院長金暎泰也首度在信中呼籲住院醫師回歸工作崗位，「我以院長的身分，呼籲住院醫師們回到病患身邊吧！各位的心意已經充分傳達，那些中重症的病患和罹患罕病的患者、大韓民國的許多患者們正期盼您們的回歸，是時候回來了。未來將和大家一起努力，讓大韓民國的醫療體系回歸正常。」

報導指出，南韓政府對於醫療改革的態度非常強硬，為了讓罷工的住院醫師們儘速回歸醫院，先是向警方舉發大韓醫師協會的前任、現任幹部，以此殺雞儆猴，並研擬從3月起親自派人前往住院醫師們的住處下達業務強制執行命令，一旦沒有履行業務執行令，恐被套用違反醫療法的罪嫌，吊銷醫療執照。

▲南韓仁川某大學醫院的患者正在等待治療。（圖／CFP）

不過包括首爾市內某大學醫院的教授在內，皆認為雖然政府將29日訂為呼籲住院醫師回歸醫院的最後「死亡底線」，但其實真正的最後期限可能將會是3月3日，因為明（1）日便是南韓國慶日之一的三一節，而之後便又是周休二日。

報導也透露，首爾建國大學醫院、朝鮮大學醫院、忠北大學醫院、濟州大學醫院等少部分的住院醫師在收到政府下達的業務強制執行命令後，已經回到工作崗位。