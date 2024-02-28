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南韓政府出手了！　5名醫生涉嫌「鼓勵大規模罷工」將受警方調查

▲▼南韓住院醫師罷工，首爾某醫院的手術房中，包括護理師在內的醫療人員正在走動。（圖／CFP）

▲南韓住院醫師發起大規模罷工。圖為首爾某醫院的手術房中，包括護理師在內的醫療人員正在走動。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

南韓實習與住院醫師上周發起大規模罷工，外媒報導，南韓政府保健福祉部（相當於衛生部）27日以違反《醫療法》等罪嫌，向警方檢舉鼓勵醫生集體辭職的5名醫生。包含韓國醫師協會緊急對策委委員長金澤宇（音）、前韓國住院醫師協會會長朴丹（音）在內等5人將接受調查。

根據韓聯社等報導，民間團體民生對策委員會21日以違反《醫療法》、威脅、強迫等8項嫌疑，向首爾警察廳檢舉金澤宇等5人。南韓保健福祉部隨後也在27日首次依教唆、協助住院醫師集體辭職、妨礙業務等違反《醫療法》罪嫌向警方檢舉5人。

報導指出，此舉顯示，比起檢舉住院醫師，南韓政府選擇優先對鼓勵醫師大規模遞交辭呈的「前輩醫生」採取行動，同時向醫生們發出盡快返回工作崗位的「警告訊息」。

首爾警察廳表示，將以被檢舉的韓國醫師協會核心人物，以及韓國住院醫師協會執行部人員為對象進行調查。南韓政府此前發布「最後通牒」，要求遞出辭呈的醫生在29日之前返回醫院，並計畫於3月開始採取吊銷醫師執照處分，並啟動司法調查程序。

截至26日晚間，南韓已有9900多名實習與住院醫師辭職，但辭呈皆未被受理。

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