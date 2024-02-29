Meta祖克柏睽違10年訪韓　獲尹錫悅接見！談半導體與AI合作

▲南韓總統尹錫悅29日接見Meta執行長祖克柏。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

Facebook創辦人、Meta董事長兼執行長祖克柏睽違10年再度踏上南韓國土，先是拜會三星電子會長李在鎔、LG電子趙周完討論合作方案後，今（29）日則獲得南韓總統尹錫悅接見，雙方進行約30分鐘的對話，談及AI數位生態領域和南韓企業之間的合作方案，並提及全球半導體供應鏈過度依賴台積電（TSMC）的問題。

根據韓媒《News1》，南韓總統辦公室政策室長成太胤表示，祖克柏29日上午10時抵達位於首爾市龍山區的總統辦公室，獲得尹錫悅的接見，雙方在30分鐘的談話中提及了在人工智慧（AI）、半導體等領域上的合作，其中尹錫悅提到南韓企業在記憶半導體的競爭力是全球第一、二名，對於發展AI系統相當重要，因此呼籲祖克柏投資南韓。

尹錫悅表示，「韓美兩國政府之間構築緊密的半導體供應鏈合作體系，因此若是企業需要，可以透過政府的力量積極協助兩國企業合作。韓國擁有智慧家電、可穿戴技術、智慧汽車等各種不同的投資組合，因此只有韓國才能成為套用META在AI領域技術的優秀平台。」

▲祖克柏27日抵達南韓首爾金浦機場。（圖／達志影像／newscom）

祖克柏則向尹錫悅提到，三星在全球半導體代工生產上具有舉足輕重的地位，因此可望成為META與三星合作的重要因素，同時他也對全球如今高度仰賴台積電的狀況表達擔憂。

尹錫悅則強調，南韓政府目前正全力協助打造適合投資的業界生態，讓三星電子利於投資AI半導體、系統半導體。

另外，祖克柏與尹錫悅也提到，AI遭到部分勢力濫用於在全球社群平台上發布假新聞和虛假訊息，尤其今年全球多個國家同時進行重要選舉，因此必須建立起隨時監控的機制。祖克柏表示，META正與包括南韓在內等多個國家的選舉主管機構合作，防堵假消息擴散。