加入「璀璨人生」LINE群！男匯75萬投資　銀行警方急阻詐

▲民眾差點誤信LINE投資群組上的「股票分析師」話術，員警及時成功攔阻詐騙。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

一位男性民眾加入LINE投資群組，因自稱股票分析師的網友聲稱要代其操盤股票，前往銀行臨櫃匯款75萬元；員警接獲銀行通報疑似有民眾遭詐騙，到場了解發現此為投資詐騙手法，與男子耐心溝通後，終於成功攔阻詐騙。

草屯警分局指出，草屯派出所警員劉崇勳、程聖閔2月27日執行巡邏勤務時，接獲元大銀行通報，到場後得知該名男子日前於臉書上發現一則投資廣告，寫有「投資保證獲利」等吸睛字眼，因好奇加上追求財富自由的夢想，讓他點選連結，加入一名為「璀璨人生」的LINE通訊軟體群組，並結識一名自稱是股票分析師的Line網友。

該民眾表示，該名網友經常分享股票投資資訊，熟悉後更進一步要求代操盤股票，讓他信以為真，便至銀行打算匯款75萬元投資，同時依照對方指示「不要告訴行員要投資、不然會跟警察講」，謊稱要匯款電商以搪塞行員提問；但行員見男子匯款金額鉅大，便詢求同意、查看其Line軟體對話內容，發現可能是詐騙，便通報警方到場。

2名員警當場確認此為標準的投資詐騙後，即耐心向男子說明最新詐騙手法與話術，他才放下疑慮，確信自己差點被騙的事實，頻頻感謝行員的機警通報及警方全力攔阻；草屯分局長劉千祥表示，本案展現警銀聯手防詐成果，期盼在努力不懈持續宣導下，防止更多民眾遭騙。