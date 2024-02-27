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社會 社會焦點 保障人權

「喜歡你射出來的幸福樣」！2寶媽偷吃同事　綠夫見鹹濕對話崩潰

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲人妻外遇男同事，經常與對方曖昧討論性行為的過程。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫pexels）

記者黃資真／桃園報導

桃園一名人夫控告妻子外遇男同事，對話紀錄十分鹹濕，妻子曖昧稱「感覺我身體還記得你放進去的時候」，還喜歡對方結束時幸福的表情，人夫因而心碎離婚，並向2人求償百萬，桃園地院判賠30萬元為適當。

人夫指控，與妻子小珊（化名）自2013年結婚，育有2名子女，某日他使用筆電時，發現小珊的LINE未登出，竟意外發現小珊與男同事阿勇（化名）的一連串曖昧對話，他氣炸傳訊息對質，小珊才坦承與阿勇有過性行為，綠光罩頂的人夫與小珊離婚後，提告向2人求償100萬元。

小珊辯稱，與丈夫的感情本來就不好，且婚姻期間丈夫一直情緒勒索，害她罹患憂鬱症，阿勇也強調與小珊只是朋友，知道她正在協議離婚，但沒有跟她單獨出遊過，僅有1次因為喝醉跟小珊發生了關係，請求酌減賠償金額。

然而，人夫提出的對話紀錄中，小珊稱「你...跟我做愛還滿意嗎」、「我生過兩個小孩...老實說沒什麼自信」、「感覺我身體還記得你放進去的時候」、「我喜歡你射完之後，那幸福的表情，我也會覺得幸福」，阿勇回覆安慰「我也想你啊，我又開始對你產生幻想」、「沒事，我應該站在你的立場，不要讓你太累」、「是我太衝動，不懂的克制，讓你太累了！你要記得吃飯，就算吃點小東西也好」。

法官認為，上開對話中2人除了討論性行為過程外，更持續提及再為性行為的慾望，與2人辯稱偶然發生關係之情境不相符，若只是朋友關係，阿勇何必稱「不然又要被發現」，且無論夫妻生活、感情狀態如何，小珊仍存有婚姻關係，不容許第三人以此理由即任意破壞他人配偶權，因此判賠2人連帶賠償30萬元為適當。可上訴。

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關鍵字：

桃園外遇同事對話紀錄

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