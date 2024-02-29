田井虹曾出「2本詩集」…文青筆名曝！作家身分也吸粉

▲Tiny曾出過圖文詩集。（圖／翻攝自IG／love_sick_219）

記者鄺郁庭／綜合報導

正妹網紅Tiny Lu（胎尼）日前進軍日本AV界，不僅有藝名「田井虹」，還是AV片商「FALENO STAR」的專屬女優。對此，她28日深夜有感，在IG發文表示，「不久之後，我將多一個新身分了！在斜槓人生的挑戰中不斷突破自己」，並說她是模特、詩人、經紀人、演員，「也是一名女優。」

Tiny過去曾拍過多次性感大尺度外拍，也曾做過性感直播主，後轉為AV演員經紀人。實際查看Tiny的IG，會發現她有好幾個帳號，包括日常帳號、團隊帳號還有詩人帳號。

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其中，詩人帳號目前有2.7萬人追蹤，她的作家身分叫做「靡靡」，曾在2019、2020年出過圖文詩集《愛之病》、《我們走上的全是歧途》，帳號裡的照片相當有文青，還有當年多張簽書會、和粉絲的大合照。

另外，靡靡在臉書粉專的簡介寫上「應該是情慾詩人或國民情婦」，上一篇發文是2023年11月，「這兩年已經很久沒有提筆寫字了，一方面是工作忙碌，另一方面也是在逃避某些自己還沒準備好去面對的課題。不知道曾經因為閱讀我的文字而感到救贖的人，如今真的被拯救而變得幸福了嗎？」

當時，不少粉絲給她打氣，「一直一直在等妳的文字，妳的文字有撼動人心的能量，宛如宇宙爆發的力量。滿分十分的話，妳的外表10分，但妳的文字1000分」、「因為靡靡的文筆，讓我坦然面對之前所處的關係，也給予了我斷捨離的勇氣。現在的我，活得更自在了」、「一直在等第三本詩集。」