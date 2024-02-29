「台灣天使」田井虹出道作發售日曝！最快再8天就能看

▲Tiny以藝名「田井虹」進軍日本AV界。（圖／翻攝自FALENO官網）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣網紅Tiny Lu（胎尼）以藝名「田井虹」進軍日本AV界，成為日本AV片商「FALENO STAR」的女優，出演的首部AV片封面已經出來，最吸睛的就是「台灣天使」4字，下面還有一行字「在最喜歡的日本、開心又害羞的AV出道」，全片150分鐘，作品發售日則是4月11日。

Tiny如今是「FALENO STAR」的專屬女優，擁有自己的簡介頁面，上面顯示她的生日是1994年2月19日，身高153cm，三圍B87、W60、H83，出身地是台灣。下面還貼出她的最新作品就是出道作，全片150分鐘，配信時間是3月8日，實體作品發售日則是4月11日。

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點進作品介紹，在作品情報部分，FALENO強打這是「今年AV界影響最大」的一部作品，「讓全台灣、日本都興奮不已的『台灣天使』AV出道作品。」魅力點除了可愛表情，還有碩大雪白、形狀優美的天然F罩杯。

作品情報中還寫下Tiny的一段話，「我喜歡日本！我喜歡日本AV！所以如果要出道，我一定要在日本出道！雖然有點害羞，但如果你喜歡我，我會很高興。」

另外，從預告片中可見，她強調自己是在台灣台北出生，很喜歡日本的文化，對自己有自信的部分則是臉跟胸部，在轉換多個場景中，她甚至出現在黑板畫有台灣國旗的教室中。而預告片中也揭露，她將交手的其中一個對象，就是有「暗黑周杰倫」之稱的日本男優東尼大木。