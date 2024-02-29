Apple Car喊停　Siri神功能慘被砍

▲Apple Car渲染圖。（圖／翻攝自macrumors）

記者陳俐穎／綜合報導

根據《彭博社》報導，歷經十餘年的蘋果汽車計畫「泰坦計畫」 （Project Titan） 正式宣告失敗。此外，《紐約時報》又透過採訪「過去十年參與該計畫的人士」披露了更多內幕細節，揭示「泰坦計畫」團隊內部的動盪。

報導中提到，蘋果曾與特斯拉執行長馬斯克討論過要「收購特斯拉」，這並不是蘋果和特斯拉之間關於收購的首次傳聞，2020 年12 月，馬斯克本人證實，在Model 3 開發的「最黑暗的日子」裡，他曾「聯繫過庫克，討論蘋果收購特斯拉的可能性」。據馬斯克稱，庫克「拒絕了會面」。

六個月後，《華爾街日報》報導稱，庫克也在同期向馬斯克提出了收購特斯拉的想法。據報道，馬斯克對此提議表示了興趣，但提出了一個條件，擔任整個蘋果公司而非特斯拉的CEO。不過庫克和馬斯克都否認過有這樣的對話。直到最近，兩人都表示他們甚至從未交談過。

報導還披露蘋果最初計劃將蘋果汽車設計成沒有方向盤，而是完全由Siri 控制。報導中提到了一個有趣的花絮，設計團隊繪製了概念車，其外觀類似於擁有六個窗戶和弧形車頂的歐洲MPV，例如菲亞特Multipla 600。

且沒有方向盤，而是由虛擬助理Siri 控制。2015 年秋季的一天，開發團隊也與庫克在總部會面，演示汽車可能如何運作。兩人坐進類似艙室的內部，在外面，一位配音演員按照劇本朗讀 Siri 在虛擬汽車中載著他們疾馳時會說的話。