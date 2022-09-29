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郭明錤駁增產：iPhone 14會轉換產線　年底設新Apple Car專案團隊

▲蘋果手機iPhone 14 pro開賣。（圖／記者林敬旻攝）

▲蘋果iPhone 14 pro系列熱銷。（圖／記者林敬旻攝）

記者張靖榕／綜合報導

iPhone 14系列推出後因景氣低迷，出現蘋果放棄增產的傳言，不過天風國際分析師郭明錤強調，本來就沒有聽過任何iPhone 14的整體增產計劃，不過蘋果有將iPhone 14／14 Plus產線轉至14 Pro系列和降價13的計劃。此外，他調查顯示蘋果可能在今年底建立新的Apple Car專案團隊。

郭明錤發布推特，表示「增產」的傳聞讓他有點奇怪，因為就像先前的調查顯示，蘋果是有轉換iPhone 14／14 Plus產線到iPhone 14 Pro／14 Pro Max，以及降價iPhone 13的計劃，不過未曾聽過整體iPhone增產計劃。他重申調查結果，即對iPhone 14 Pro和Pro Max的出貨預測增長10％。

郭明錤指出，Pro系列加單比例中，iPhone 14 Pro Max約占60％，有利於今年第四季iPhone平均單價產品組合，可能會鼓勵蘋果在明年iPhone 15 Pro Max與15 Pro之間創造更多差異化。

郭明錤還說，根據他最新調查顯示，蘋果可能會在年底建立新的Apple Car專案團隊。

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