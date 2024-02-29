　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「金門禁止水域線」由來曝光！退役少將憶「東崗屠殺」：人全死

▲▼ 海巡隊,海巡特隊。（圖／海巡署提供）

▲金門海巡隊說明金廈兩岸間「禁、限制水域」驅離的3大程序，依法執勤以捍衛我方海域。(圖／海巡署提供)

圖文／CTWANT

大陸國台辦發言人朱鳳蓮曾在17日表示，14日發生的台灣方面粗暴驅離大陸漁船致2名漁民遇難惡性事件，引起大陸各界強烈憤慨，並強調兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂「禁止、限制水域」一說。對此，退役少將栗正傑28日也分享金門禁止水域線的由來，甚至更提到1987年中華民國國軍小金門守軍對無武裝的越南難民船的屠殺事件（俗稱三七事件、東崗慘案），他也感嘆這條線的存在和消失，反映的正是兩岸之間的實力消長。

栗正傑28日在政論節目《新聞大白話》中表示，「其實金門這件事情，我覺得民進黨去把歷史讀一讀，這個實力原則，當初這個禁、限制水域怎麼畫出來的？」他回憶，「其實我講起來很難過，兩岸之間當年的對峙，原來我們是10萬大軍守在金門，你10萬大軍就有那個拳頭，那時候我們有畫一條線，如果越過什麼線來講的話，我就驅離射擊，超過什麼線我就一律擊沉，我們那時候下的軍令是，如果對方的船沒有把他打沈，讓他跑掉的話，就是軍法偵辦，槍斃，判軍法的。」

退役少將栗正傑。（圖/栗正傑提供）

▲退役少將栗正傑。（圖／栗正傑提供）

因此栗正傑提到1987年三七事件與金門禁止水域線的關係，「後來有一年發生一件事情，就是東崗慘案，有一艘越南難民的船壞掉了，那天剛好是大霧，飄到小金門東崗的灘頭上去，結果守軍全部開槍，就把那條船上的人全部打死」，「於是這件事情發生後，大家才發現金門很尷尬，才跟大家協調好，這條禁、限制線就是雙方的輕兵器射程之外，大家用這種方式來畫這條線。」

栗正傑也批評執政黨，不要一直拿國際法12海浬的觀念來說嘴，「金門不是那種觀念的，是雙方保持友好默契形成，現在民進黨不管管碧玲或是陳建仁或是綠營側翼名嘴，一直講依法行政，你依的是什麼法？那個法是我們國防部按照我們射程畫出來的區域，大家按照默契來遵守，不要互相侵犯」，栗正傑最後也直言，「不可諱言，總是會有一些漁民不小心過來過去，你把他驅離就是了，幹嘛要把他扣船？造成這種慘案。」

三七事件，又稱1987年烈嶼屠殺、東崗事件、東崗慘案，是發生於動員戡亂時期及臺灣戒嚴時期1987年3月7日，中華民國國軍小金門守軍對無武裝的越南難民船的屠殺事件。時任參謀總長郝柏村，於2000年出版的《八年參謀總長日記》中證實事件中的越南難民19屍20命全部遇害，但有在場士官見證不止此數。當時金門防區具有許多戰時措施，其中特別是對於海灘的管制，由於與對岸解放軍距離非常近，依防區當時指令：「禁區拘捕，海灘格殺」，因此早在三七事件以前，就有諸多金門駐軍射殺投誠人員或難民之案例，不勝枚舉。 

延伸閱讀
型男主廚2／江振誠月返宜蘭3天　泰妻想見老公「必須從鄉下大老遠跑來」
嘉義保安宮出售開價1.8億　網急問香油錢投資報酬率多高？
醫師劈腿2／跨海包二奶遭戴綠帽　和信名醫大玩SM毒殺小三

ET快訊
學校旁邊也沒在讓！　台中10歲女童走斑馬線被撞飛
連上5天累爆「昨天放假很有感」　網敲碗：固定放星期三
22歲妹子可樂當水喝！一張口「恐怖黑洞」　牙齒一碰全掉光
快訊／小姊妹遭撞飛第8天！　姊姊器官功能恢復近八成
獨／交往一年掰了！《戲說》女星證實分手陳子玄前夫
3月沒國定假日崩潰！　網曝：這「2個月」更慘
國道低頭撿痠痛藥膏！害夫妻被撞慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

醫院前車禍！轎車左轉與機車相撞　19歲女騎士重摔左腳骨折

學校旁邊也沒在讓！10歲女童上學走斑馬線　慘遭撞飛畫面曝

酒駕載3子女自摔害兒亡！醉父遭起訴　檢建議上調刑期

「金門禁止水域線」由來曝光！退役少將憶「東崗屠殺」：人全死

彰化3姊弟被撞第8天！姊姊器官功能恢復八成　腦部還要加油

要右轉遭公車司機狂按喇叭+拍車窗　駕駛攔車怒告強制罪

起底泰國「少爺」槍擊案主嫌　曾行賄殯儀館員工遭判刑

國道低頭撿痠痛藥膏追撞！害夫妻慘死　肇事司機賠1640萬判6月

全台首例！男高山症受困「醫師線上指導」119直接給藥

色狼竟在小學門口！警衛找女童進門看電視竟伸狼爪

魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏

剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

黃嘉千控訴被家暴：以為是我的錯！　曝從沒阻止夏克立「跟家人見面」

拆台幻術師大仙遭灌爆！　扶輪社決議 「2社員退出」

過年美髮店太忙無法休息　老闆幫員工餵食＋小便XD

三重傾斜大樓注水「扶正」！屋主當建商蓋「起家厝」：負責到底

0自備購屋再進化！　「台積電工程師限定」高雄新案直球對決

醫院前車禍！轎車左轉與機車相撞　19歲女騎士重摔左腳骨折

學校旁邊也沒在讓！10歲女童上學走斑馬線　慘遭撞飛畫面曝

酒駕載3子女自摔害兒亡！醉父遭起訴　檢建議上調刑期

「金門禁止水域線」由來曝光！退役少將憶「東崗屠殺」：人全死

彰化3姊弟被撞第8天！姊姊器官功能恢復八成　腦部還要加油

要右轉遭公車司機狂按喇叭+拍車窗　駕駛攔車怒告強制罪

起底泰國「少爺」槍擊案主嫌　曾行賄殯儀館員工遭判刑

國道低頭撿痠痛藥膏追撞！害夫妻慘死　肇事司機賠1640萬判6月

全台首例！男高山症受困「醫師線上指導」119直接給藥

色狼竟在小學門口！警衛找女童進門看電視竟伸狼爪

陸半導體股集體大漲　中芯國際一度漲逾8%

傳華裔病毒專家對中國洩密　遭加拿大實驗室解雇

幼年紅斑性狼瘡治療新發現！台大研究「用藥時間點提前」降死亡風險

醫院前車禍！轎車左轉與機車相撞　19歲女騎士重摔左腳骨折

學校旁邊也沒在讓！10歲女童上學走斑馬線　慘遭撞飛畫面曝

許光漢拍攝現場化身導遊！清原果耶逛台南全美戲院

豪門太不好當！邵雨薇一秒變芭比　嗆尪：我就是我請記得

酒駕載3子女自摔害兒亡！醉父遭起訴　檢建議上調刑期

國泰貨運站致力可持續發展　率先採用50%循環再用塑料包裝

有草莓煉乳小泡芙、莓果起司千層！　超商5款新草莓甜點麵包開吃了

社會熱門新聞

1家4口遭小貨車飆撞！媽重傷不治　駕駛肇逃下場慘了

即／男星酒駕判刑2個月　上訴求緩刑遭駁回

陸船2死真相！第一時間蒐證照片曝　3大原因釀翻覆

離奇！弟猝逝　家人治喪又見哥成乾屍

槍殺「少爺」第一現場曝　殯葬小弟手機紀錄全刪光

老大槍殺「少爺」！小弟逃回台　被裁定30萬交保

拍放火裸照賠百萬　青青前男友上訴結果曝

女財務經理侵占8296萬！害上市公司陷危機

快訊／上班注意！　國1「3車追撞」紫爆大回堵

即／瞎掰假情資撈千萬　軍情局2軍官下場曝

新北醉男襲警　一查竟是殺警嫌犯的堂弟

彰化姊弟被撞第8天！姊器官功能恢復八成

即／台南綠能光電索賄案！黃偉哲證人身分被約談

裝潢工假日騎重機出門　遭皮卡車輾爆頭亡

更多熱門

相關新聞

陸男廁小便斗能健康檢測　最快僅需等2分鐘

陸男廁小便斗能健康檢測　最快僅需等2分鐘

大陸長沙市的一些商場於近日出現「健康檢測小便斗」，上面寫著「簡單三步，快速準確。」如廁完幾分鐘後就能查看報告，其中包括維生素C、尿鈣等14項關鍵指標，還涉及100餘種常見疾病和重大疾病的準確檢測結果。消息一出許多網友都好奇「是不是有了這個，就不用去醫院檢測了？」對此，醫師則表示，若要確定診斷需前往正規醫院。

海關攔查可疑玩具　竟驚見12件人骨

海關攔查可疑玩具　竟驚見12件人骨

亞尼克倒店潮　對手爆內幕：惹到我這瘋子

亞尼克倒店潮　對手爆內幕：惹到我這瘋子

樓上每天沖廁所上百次　妹子一看鄰居家傻了

樓上每天沖廁所上百次　妹子一看鄰居家傻了

苦日子結束了！「3星座」元宵節後貴人運超旺

苦日子結束了！「3星座」元宵節後貴人運超旺

關鍵字：

東崗屠殺周刊王

讀者迴響

熱門新聞

亞尼克倒店潮　對手爆內幕：惹到我這瘋子

台灣女網紅震撼進軍日本AV！官網被灌爆

一家5口找新竹→松機接送　開價1600元全看傻

樓上每天沖廁所上百次　妹子一看鄰居家傻了

台AV女優田井虹「超狂背景起底」

全球最佳醫院排行　台灣「這間」擠下台大

霍建華現身機場「要拍現在拍，別跟著我」

長榮航空機票「下殺75折起」　來回票最低2088元

台女網紅進軍日本AV：我此生無憾

「台灣坊主」現蹤！入夜雨最大　連2天跌破10℃

產檢胎兒手指異常！她堅持要生結局反轉

即／拆台幻術師　扶輪社：2社員退出

搶票啦！IU首攻小巨蛋「5種票價、搶票日出爐」　主辦：全場實名制

《黑暗榮耀》變態老師新婚1年GG　公司尷尬認：離婚了

溫度大怒神！強冷空氣凍3天「跌破10度」　雨區「全台中獎」時間曝

更多

最夯影音

更多
魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏

魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏
剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面