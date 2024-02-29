「金門禁止水域線」由來曝光！退役少將憶「東崗屠殺」：人全死

▲金門海巡隊說明金廈兩岸間「禁、限制水域」驅離的3大程序，依法執勤以捍衛我方海域。(圖／海巡署提供)

圖文／CTWANT

大陸國台辦發言人朱鳳蓮曾在17日表示，14日發生的台灣方面粗暴驅離大陸漁船致2名漁民遇難惡性事件，引起大陸各界強烈憤慨，並強調兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂「禁止、限制水域」一說。對此，退役少將栗正傑28日也分享金門禁止水域線的由來，甚至更提到1987年中華民國國軍小金門守軍對無武裝的越南難民船的屠殺事件（俗稱三七事件、東崗慘案），他也感嘆這條線的存在和消失，反映的正是兩岸之間的實力消長。

栗正傑28日在政論節目《新聞大白話》中表示，「其實金門這件事情，我覺得民進黨去把歷史讀一讀，這個實力原則，當初這個禁、限制水域怎麼畫出來的？」他回憶，「其實我講起來很難過，兩岸之間當年的對峙，原來我們是10萬大軍守在金門，你10萬大軍就有那個拳頭，那時候我們有畫一條線，如果越過什麼線來講的話，我就驅離射擊，超過什麼線我就一律擊沉，我們那時候下的軍令是，如果對方的船沒有把他打沈，讓他跑掉的話，就是軍法偵辦，槍斃，判軍法的。」

▲退役少將栗正傑。（圖／栗正傑提供）

因此栗正傑提到1987年三七事件與金門禁止水域線的關係，「後來有一年發生一件事情，就是東崗慘案，有一艘越南難民的船壞掉了，那天剛好是大霧，飄到小金門東崗的灘頭上去，結果守軍全部開槍，就把那條船上的人全部打死」，「於是這件事情發生後，大家才發現金門很尷尬，才跟大家協調好，這條禁、限制線就是雙方的輕兵器射程之外，大家用這種方式來畫這條線。」

栗正傑也批評執政黨，不要一直拿國際法12海浬的觀念來說嘴，「金門不是那種觀念的，是雙方保持友好默契形成，現在民進黨不管管碧玲或是陳建仁或是綠營側翼名嘴，一直講依法行政，你依的是什麼法？那個法是我們國防部按照我們射程畫出來的區域，大家按照默契來遵守，不要互相侵犯」，栗正傑最後也直言，「不可諱言，總是會有一些漁民不小心過來過去，你把他驅離就是了，幹嘛要把他扣船？造成這種慘案。」

三七事件，又稱1987年烈嶼屠殺、東崗事件、東崗慘案，是發生於動員戡亂時期及臺灣戒嚴時期1987年3月7日，中華民國國軍小金門守軍對無武裝的越南難民船的屠殺事件。時任參謀總長郝柏村，於2000年出版的《八年參謀總長日記》中證實事件中的越南難民19屍20命全部遇害，但有在場士官見證不止此數。當時金門防區具有許多戰時措施，其中特別是對於海灘的管制，由於與對岸解放軍距離非常近，依防區當時指令：「禁區拘捕，海灘格殺」，因此早在三七事件以前，就有諸多金門駐軍射殺投誠人員或難民之案例，不勝枚舉。

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