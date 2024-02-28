樓上每天「沖廁所上百次」妹子入住新家崩潰　去鄰居家一看傻眼了

▲大陸女子小劉（化名）工作幾年後，終於攢夠了買房子的首付。（圖／翻攝自微博）

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現在房價居高不下，所以在城市裡就出現了不少以租房為生的年輕人，一方面可以省不少錢，另一方面可以減輕一些生活的壓力。大陸女子小劉（化名）剛畢業時因為身上沒有太多錢，於是只能和同學合租。不過好在工作幾年後，終於攢夠了買房子的首付，加上父母給了一部分錢，小劉終於全款買了一套單身公寓。

由於長輩們都說裝修完後不應當直接入住，因為裡面的甲醛等有害物質太多。於是在房子裝修完畢以後，小劉就等了有大半年的時間，可是就在入住當天，她就在房子裡聽見了奇怪的聲音，正常沖廁所一天10幾次算正常，可是樓上的住戶一天沖廁所可以達到100多次，且這種聲音隨處可以聽見，客廳，臥室，陽台，廚房都有沖廁所的聲音。

一開始小劉以為是自己幻聽，可是時間過去了一周，這種情況出現的更加頻繁了，弄得小劉心煩意亂，畢竟自己早上還要早起上班，一天24小時都出現的這種聲音讓小劉有點神經衰弱。於是忍無可忍的小劉找到了樓上的鄰居。

令人沒有想到的是，小劉敲開鄰居的家的大門傻眼了。因為小劉發現樓上住戶家已經被分割成了無數個小房間，還是上下鋪，約150平方米的臥室住了差不多將近有20個人，小劉一下子楞了，並且被分隔出來的每個小房間裡面都有一個馬桶，一台空調。可以說是麻雀雖小、五臟俱全的一個小房子。

於是小劉向其中一個租戶要了房東的電話號碼，電話打通之後，房東表示房子是自己改的，畢竟自己也不住，閒著也是閒著，所以才私自改裝，要恢復是不可能的。小劉和房東溝通無果，於是向物業進行了投訴，畢竟自己剛買的新家，如果是這樣的居住環境，以後的日子住幾十年那不是得瘋了。小劉現在就想等著物業和房東的一個交代，希望這件事情可以得到妥善的處置。

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