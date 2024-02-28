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亞尼克倒店潮！對手爆內幕「惹到我這瘋子」：一定弄到全倒

亞尼克生乳捲死對頭受訪，透露因被對方提告因此轉賣生乳捲要搞垮對方。（圖／亞尼克提供）

▲亞尼克生乳捲死對頭受訪，透露因被對方提告因此轉賣生乳捲要搞垮對方。（圖／亞尼克提供）

圖文／CTWANT

知名生乳捲專賣店亞尼克近日傳出收掉6間門市的狀況，不少人都擔心曾紅極一時的亞尼克歇業，而不斷在臉書放話要弄倒亞尼克的「G老闆編哥」，如今也受訪解釋他和亞尼克的恩怨，並表示自己當初是賣法式甜點，因對方莫名提告才開始賣起生乳捲要搞垮對方。

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亞尼克過去受到歡迎，不少消費者都相當喜愛。（圖／亞尼克提供）

▲亞尼克過去受到歡迎，不少消費者都相當喜愛。（圖／亞尼克提供）

臉書粉專「G老闆編哥」是法式甜點Gelovery的老闆，也是亞尼克生乳捲的競爭對手，他在亞尼克出事後受到關注，不斷在網路上放話，更從多年前開始和亞尼克開始競爭。他向《三立新聞網》表示，會這樣針對亞尼克，起因為過去自已曾是某臉書社團的管理員，有天一名網友在臉書社團發文指控亞尼克壓榨員工，「無論什麼職位，都得推銷生乳捲，若沒達到就要記過，貼公告欄寫檢討報告、扣年終等」。

這讓亞尼克因此提告，包含同時也對「社團版主提告加重誹謗」，他因此被告了兩年，當時法官認為，發文的文責應由發文者承擔，因此判決版主無罪，結果亞尼克因此再告原發文者，加上亞尼克律師在法庭上跟法官說，版主與亞尼克都是甜點店同業，因此才要故意惡意抹黑誹謗亞尼克，這讓他「聽了整個怒到，我是做高級法式甜點的，我從來都沒有做過生乳捲！」

之後開始從2022年開賣生乳捲，希望能打擊到亞尼克給對方教訓，「一年後亞尼克果然開始陸續倒店。亞尼克不來弄我，我會去弄他嗎？」並表示他們做生乳捲一直虧錢，「純粹就是我跟他私人恩怨，讓大家都可以用最便宜的價錢，買到最好物料、做的好吃的生乳捲。」

▼「G老闆編哥」透露原因。（圖／翻攝自臉書／美妝界的尖叫雞-G老闆編哥）

▲▼亞尼克倒店潮！對手爆內幕「惹到我這瘋子」：一定弄到全倒。（圖／翻攝自臉書／美妝界的尖叫雞-G老闆編哥）

▲▼亞尼克倒店潮！對手爆內幕「惹到我這瘋子」：一定弄到全倒。（圖／翻攝自臉書／美妝界的尖叫雞-G老闆編哥）

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