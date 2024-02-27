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苦日子結束了！「3星座」元宵節後貴人運超旺　工作升遷又加薪

元宵節過後，6星座可能有貴人相助或小人阻饒。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲3星座在元宵節過後，將迎來運勢轉換期，有助於事業發展。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

元宵節後的運勢會如何變化？塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專分享表示，元宵節後將迎來一波運勢轉換，並點名指出元宵過後有3星座運勢超旺，不但有助於事業發展，生活與工作也都有貴人相助；另有3星座恐遇小人，財富因而出現損失。可同時參考太陽和上升星座。

【貴人運旺的星座】

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●天蠍座：父母是事業貴人

元宵後，事業運勢會有明顯的提升，這主要得益於父母的支持和幫助，他們會提供一些寶貴的建議和資源，好順利完成工作任務，甚至獲得升遷或加薪的機會。要多聽他們的意見，並且表達感激之情，這種父母的支持不僅是對你事業上的幫助，更是對個人成長的重要貢獻，要好好珍惜。

●獅子座：同事是財運貴人

元宵後，財運會有很大的改善，主要是因為同事會帶來一些財富的資訊和機會。他們會分享一些投資的秘訣，或是介紹參與一些有利可圖的專案。這種彼此之間的合作與分享，不僅能拓展財路，也增進同事之間的關係。因此要多和他們交流，並且把握好時機，不要錯過賺錢的機會。記得，與同事之間的良好互動和合作是財務成功的重要關鍵。

●雙魚座：上司是桃花貴人

元宵後，桃花運勢會非常旺盛，主要是的上司看你在工作上負責任的態度，覺得你是個不可多得的人，所以介紹你優秀的對象，可能是在工作中遇到的同事，或是在業界圈中的熟人，他們對你非常欣賞，並且希望與你能有一段美好的感情。要珍惜這樣的機會，多和這些人交流，展現自己的魅力，可能就能在感情上找到幸福。

【防範小人的星座】

●牡羊座：生活中有小人

元宵後，生活運勢可能會有些低迷，主要是因為周圍可能會出現一些小人。這些人可能會帶來一些麻煩和困擾，可能會在背後說壞話，或是故意找碴，甚至可能會妨礙工作和生活。因此需要保持警惕，小心應對可能的陷阱，同時保持冷靜和理智，不要被對方的行為影響情緒和行動。

●處女座：財運中有小人

元宵後，財運可能會變得不太穩定，主要是因為財務方面可能會遇到一些小人的干擾。這些人可能會試圖奪走財富，或欺騙信任。他們可能會借錢不還，或誘騙投資一些虧損的項目，甚至可能有人偷走財物。因此需要提高警惕，保護好自己的財產，不要輕易相信別人的話，並慎重考慮每一筆財務交易。

●水瓶座：感情中有小人

元宵後，感情運勢可能會遇到一些波折，主要是因為愛情生活可能會受到一些小人的干擾。這些人可能會試圖破壞你和另一半的關係，包括散播謠言，或試圖勾引，甚至可能會挑撥感情。在這個時候，需要堅定對愛情的信念，並且保持對另一半的信任，不要讓小人的行為影響彼此的感覺。

◎民俗說法，僅供參考。

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