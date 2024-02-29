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大陸 大陸焦點 特派現場

海關攔查可疑玩具「驚見12件人骨」　鑑定證實：是人體組織

昆明海關針對「玩具」和「護身符」做檢查，卻發現人體組織。（圖／翻攝自微博）

▲昆明海關針對「玩具」和「護身符」做檢查，卻發現人體組織。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

驚世駭俗！中國昆明海關所屬昆明郵局海關根據風險布控指令，針對「玩具」及「護身符」的郵件使用X光掃描，卻出現異常，於是透過人工檢查，赫然發現裡頭有疑似人體的組織製品，鑑定後確認是人骨，以及其他人體組織。

據《海關發布》消息，這2個名為「玩具」、「護身符」的郵件，在經過X光掃描時，圖像顯示異常，只好改用人工檢查，發現郵件內有疑似人體組織製品12件，鑑定後確認是人骨等人體組織成分。

郵件內有12件人體組織，包括人骨。（圖／翻攝自微博）

▲郵件內有12件人體組織，包括人骨。（圖／翻攝自微博）

海關提醒，需要入境或者出境進行殯葬的屍體、骸骨以及在入出境及過境途中死亡人員的屍體、骸骨，應按照《出入境屍體骸骨衛生檢疫管理辦法》辦理入出境手續。

若是因醫學科研需要，由境外運進或者由境內運出的屍體、骸骨，應按照《出入境特殊物品衛生檢疫管理規定》辦理入出境手續；除上述情形外，不得由境內運出或者由境外運入屍體和骸骨。

消息一出，大批網友都寒毛直豎，「我想知道這種東西一般都是誰買的？」、「我佛了，這…簡直比恐怖片更恐怖啊」、「誰的親屬被偷了？」、「到底什麼人在買」，另外也有人解釋，這是加工好的藝術品，只是原材料是骸骨，不算是屍體。

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