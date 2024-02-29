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大陸 大陸焦點 特派現場

「掃碼支付看報告」陸男廁小便斗能健康檢測！　最快僅需等2分鐘

大陸長沙市的一些商場於近日出現「健康檢測小便斗」，如廁完幾分鐘後就能查看報告。（圖／微博）

▲長沙市的一些商場於近日出現「健康檢測小便斗」，如廁完幾分鐘後就能查看報告。（圖／微博）

圖文／CTWANT

大陸長沙市的一些商場於近日出現「健康檢測小便斗」，上面寫著「簡單三步，快速準確。」如廁完幾分鐘後就能查看報告，其中包括維生素C、尿鈣等14項關鍵指標，還涉及100餘種常見疾病和重大疾病的準確檢測結果。消息一出許多網友都好奇「是不是有了這個，就不用去醫院檢測了？」對此，醫師則表示，若要確定診斷需前往正規醫院。

據瀟湘晨報報導，「健康檢測小便斗」的生產公司負責人曾對外介紹「最快僅需等待2分鐘，最晚10分鐘，用戶就可以獲得包括維生素C、尿鈣等14項關鍵指標，涉及100餘種常見疾病和重大疾病的準確檢測結果。」

而在機器左側圖文也有標註檢測方法，「留尿採樣，掃碼支付，查看報告。」並寫出注意事項「本產品不屬於醫療器械，結果不能作為診斷依據使用，僅作為健康管理數據參考使用。」

但還是有許多網友好奇「是不是有了這個，就不用去醫院檢測了？」對此，有記者親自前往測試，表示支付完19.9元人民幣後，2至10分鐘就會出現檢測結果，時長因採樣和試紙反應情況不同，記者在檢測單中發現，該機器對送檢液體進行了14項指標的檢測，並給出綜合指數（0至100區間的分數）。

長沙市中心醫院健康管理中心主任醫師王曉華則表示，「健康檢測小便池」的檢測報告只能作為初步篩檢的依據，「這台機器的檢測項目類似於一般醫院裡的尿液常規檢查，是種簡便的體檢篩檢方式。」王曉華表示，如果檢測結果出現異常，想要知道是身體哪裡出了問題，則需要前往醫院做健康體檢。

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