泰女涉殺台男「扣警局7小時」今將出庭！　泰媒：準備入獄

記者張寧倢／綜合外電報導

綽號「少爺」的台灣通緝犯石茂強25日被棄屍在泰國曼谷蘇凡納布機場附近廢棄空屋，4男1女嫌犯逃往柬埔寨。22歲泰國籍女嫌被捕後在媒體鏡頭前喊冤，宣稱只聽見石茂強說了3聲「對不起」後就傳出槍響。泰國警方27日將她扣留在警局，連夜問話長達7小時。據泰媒報導，女嫌29日將首次出庭，預計將被羈押入獄。

▲台灣通緝犯石茂強在泰國遭到槍殺棄屍，涉案女嫌29日將首次出庭，恐被裁定羈押。（圖／翻攝自YouTube）

根據泰國公共電視台報導，22歲泰國女子Piyanut Thammarat於27日在柬埔寨被捕後引渡返國，她最初在泰媒鏡頭前否認犯行，宣稱只是在租屋處3樓聽見石茂強用中文說了3聲「對不起」，不久後傳來2聲槍響，一切是按照他人指示逃亡。她坦承與其中一名台灣男嫌王綋騰（WANG, HUNG-TENG 42 歲）有關係，對方會照顧她，供她金錢花用，但否認情殺。

據《暹羅國報》報導，泰國女嫌27日晚間遭調查人員扣留警局，連夜接受問話，但一整天都未見母親或任何親戚前來探視。泰國公共電視台指出，警方耗時7個多小時問話，女嫌雖然態度配合並提供許多有用線索，但依然堅稱她沒有參與謀殺，包括案發當天她並不是負責開車的駕駛。

▲戴白帽的泰國女嫌27日接受警方長達7小時問話，仍堅持自己並未參與謀殺。（圖／翻攝自YouTube）

泰國警方28日同時約談了涉案女嫌的2名女性密友，但詳細內容不得而知。泰國調查單位目前已經向北欖府法院申請令狀，女嫌預計於29日首次站上法庭，可能被依涉及謀殺等重大犯罪情節為由，要求羈押並不予保釋。報導稱，若獲法官裁定，女嫌將準備入獄。

▲台灣通緝犯石茂強在泰國遭槍殺棄屍。（圖／翻攝自臉書、YouTube）

據此前報導，涉嫌槍殺石茂強的嫌犯為4名台灣男子與泰國女子Piyanut Thammarat，一行人從泰柬邊境的沙繳府（Sa Kaew）潛逃至柬埔寨波貝（Poipet）賭場區，再轉往首都金邊（Phnom Penh）。

其中24歲男嫌周昱帆搭機逃回台灣遭聲押禁見，泰女則被柬埔寨當局逮捕後返國，其餘3人仍藏匿於柬國。泰國警方28日表示準備發布紅色通緝令，請求國際刑警組織協助追緝。

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