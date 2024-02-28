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泰國賣大麻槍殺「少爺」！殯葬小弟逃回台保命　被裁定30萬交保

▲泰國警方公布5名涉及台灣男子石茂強遭槍殺命案犯嫌照片、周男（右二）返台遭警方約談。（圖說／翻攝網路）

▲泰國公布涉嫌殺害台灣男子石茂強的嫌犯，其中周昱帆（右二）自行返台遭聲押，被裁定30萬元交保。（資料照／翻攝網路）

記者劉昌松／台北報導

毒品通緝犯「少爺」石茂強日前被發現遭棄屍泰國一處廢棄餐廳，泰國警方追查涉案的4名台籍男子、1名泰籍女子，其中24歲的周昱帆因擔心惹禍上身，輾轉從柬浦寨返台，刑事局守在機場將周男帶回偵訊，周男也坦承出現在槍擊、棄屍現場，但否認涉案，說詞避重就輕，被檢方依涉犯殺人、轉讓毒品罪聲押禁見，但台北地院28日裁定30萬元交保，限制出境出海，限制住居。

據了解，周昱帆在台就跟著王紘騰從事殯葬業，周男平常處理分內工作也兼任王男司機，因此習慣把王男當成大哥看待，2022年泰國正式開發低濃度的醫療用大麻後，王男前往泰國曼谷投資開了一間大麻店，因為收入不錯，王男2023年底把抱怨在台薪水太低的周男找去一起幫忙經營。

周男跟著大哥王男待在泰國期間，認識了王男的泰籍女友，以及台灣同鄉石茂強與胡豐源（HAU，PENG-YUAN譯音、43歲）、林光遠（LIN ,KUANG –YUAN譯音、36 歲）等人，彼此也會互相分享含K他命成分的捲菸，時常在當地同進同出。

▲▼泰國驚傳台男遭開槍爆頭身亡，44歲死者石茂強疑似在一處住宅被殺害後，才被棄屍於曼谷機場附近一家廢棄餐廳。（圖／翻攝自dailynews.co.th）

▲台灣強盜通緝犯石茂強遭槍殺棄屍在泰國機場附近的廢棄餐廳。（圖／翻攝自dailynews.co.th）

25日凌晨，眾人不知何故發生爭執，石茂強遭槍擊身亡，王紘騰等人當天就將屍體棄置在曼谷蘇凡納布機場附近一間廢棄餐廳，隨後從泰柬邊境的沙繳府潛逃至柬埔寨波貝，再轉往首都金邊。

周昱帆疑似擔心惹禍上身，遭人滅口或遭泰國逮捕審判，因此自行脫隊搭機返台，刑事局接獲情資後，26日在機場等候周男落地，將他帶回偵訊，並協助周男自行到台北地檢署，接受檢察官偵訊，至於王紘騰等另3名台籍男子，目前仍在逃亡中。

據了解，周男坦承在死者遭槍殺以及棄屍時，他人都在現場，但矢口否認事前知情，也沒有參與行動，唯一承認的犯行是，曾經請死者抽了K菸，檢警根據泰方所提供的情資線索，懷疑周男擠牙膏般的供述，說詞避重就輕，27日深夜依涉犯殺人、轉讓三級毒品等罪嫌重大，有逃亡、勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

台北地院28日召開羈押庭，晚間裁定周男30萬元交保，限制出境出海，限制住居。

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