　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

罪名曝光！3台男「持16kg搖頭丸」金邊落網　料蹲牢後驅逐出境

▲▼ 柬埔寨在首都金邊逮捕3名涉毒的台灣男子，查獲16公斤毒品和5公斤製毒原料。（圖／翻攝自FRESH NEWS）

▲柬埔寨在首都金邊逮捕3名涉毒的台灣男子。（圖／翻攝自FRESH NEWS）

記者葉睿涵／編譯

柬埔寨警方日前在金邊偵破一起販毒案，除了在現場起獲16公斤的搖頭丸與5.6公斤的製毒原料外，還扣留了涉案的3名台灣男子。目前，金邊市初級法院檢察官決定援引《毒品法》對這3名台灣男子提出告訴。

當地媒體Fresh News Asia援引金邊法院的聲明指出，柬埔寨警方在2月21日晚間9時40分展開行動，對金邊市桑園區進行打擊，並在現場捕獲一名台灣男子。經盤問後，員警22日再於萬景崗區（BKK）一處公寓捕獲另外2名台灣男子，並查獲搖頭丸及半成品計約16公斤及毒品分裝工具一批。

▲▼ 柬埔寨在首都金邊逮捕3名涉毒的台灣男子，查獲16公斤毒品和5公斤製毒原料。（圖／翻攝自FRESH NEWS）

▲▼ 柬埔寨查獲16公斤毒品和5公斤製毒原料。（圖／翻攝自FRESH NEWS）

▲▼ 柬埔寨在首都金邊逮捕3名涉毒的台灣男子，查獲16公斤毒品和5公斤製毒原料。（圖／翻攝自FRESH NEWS）

當局隨後公佈3名台籍嫌犯的姓名，分別為2000年出生的WU ZONG WEI（吳男）、1993年出生的LIN YING KUAN（林男），以及2003年出生的ZHUANG SHI KAI（莊男），並將3名嫌犯及查獲的16公斤毒品、5.6公斤製毒原料與4部手機等證據交由金邊市初級法院依法處理。

目前，金邊市初級法院檢察官決定援引《毒品法》第47條和第48條，以非法生產、儲存和販賣毒品罪對3名落網的台籍嫌犯提出告訴。據悉，涉案台嫌將依柬埔寨當地法令依法接受審判，並在程序結束後被驅逐出境。

此前，台灣警方曾表示，涉案的莊、吳2人因在台涉詐欺案件遭台灣通緝，刑事局將與柬埔寨緝毒局密切交換台人涉案情資，釐清毒品來源及流向，並查證該批毒品是否在柬埔寨加工分裝後運輸回台。

▲▼金邊法院的聲明公開了3名涉毒台男的罪名。（圖／翻攝自FRESH NEWS）

▲金邊法院的聲明公開了3名涉毒台男的罪名。（圖／翻攝自FRESH NEWS）

►3台人在柬埔寨被逮「全名曝光」　柬肅毒局長親自指揮執法行動
►3台男在柬埔寨涉毒被抓　柬埔寨警方查獲超過16公斤毒品
►3台男持有16公斤搖頭丸金邊落網　刑事局：2人是詐欺通緝犯

ET快訊
學校旁邊也沒在讓！　台中10歲女童走斑馬線被撞飛
連上5天累爆「昨天放假很有感」　網敲碗：固定放星期三
22歲妹子可樂當水喝！一張口「恐怖黑洞」　牙齒一碰全掉光
快訊／小姊妹遭撞飛第8天！　姊姊器官功能恢復近八成
獨／交往一年掰了！《戲說》女星證實分手陳子玄前夫
3月沒國定假日崩潰！　網曝：這「2個月」更慘
國道低頭撿痠痛藥膏！害夫妻被撞慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

傳華裔病毒專家對中國洩密　遭加拿大實驗室解雇

泰國衛生部長：今年底前「禁止娛樂用大麻」　全面回歸醫療

馬國人妻抱怨「後悔嫁窮丈夫」婚後買不起白米　懷上第三胎要送人

川普因詐欺案遭重罰　欲繳1億美元保證金遭駁回

逃死！美國死刑犯「靜脈注射8次失敗」　監獄急喊暫停

挪威87歲國王大馬度假驚傳感染住院　50歲王儲暫代職務

美國務卿布林肯將於3月中訪韓　出席「南韓主辦」民主峰會

火燒不壞還能擋子彈！　女在家遇槍戰意外被「爆紅保溫杯」救命

女遊客騎大象「被象鼻抓住」猛甩重摔地面　畫面曝光

男度假衝浪被「一道海浪擊中」　頸部3塊椎骨碎裂當場癱瘓

魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏

剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

黃嘉千控訴被家暴：以為是我的錯！　曝從沒阻止夏克立「跟家人見面」

拆台幻術師大仙遭灌爆！　扶輪社決議 「2社員退出」

過年美髮店太忙無法休息　老闆幫員工餵食＋小便XD

三重傾斜大樓注水「扶正」！屋主當建商蓋「起家厝」：負責到底

0自備購屋再進化！　「台積電工程師限定」高雄新案直球對決

傳華裔病毒專家對中國洩密　遭加拿大實驗室解雇

泰國衛生部長：今年底前「禁止娛樂用大麻」　全面回歸醫療

馬國人妻抱怨「後悔嫁窮丈夫」婚後買不起白米　懷上第三胎要送人

川普因詐欺案遭重罰　欲繳1億美元保證金遭駁回

逃死！美國死刑犯「靜脈注射8次失敗」　監獄急喊暫停

挪威87歲國王大馬度假驚傳感染住院　50歲王儲暫代職務

美國務卿布林肯將於3月中訪韓　出席「南韓主辦」民主峰會

火燒不壞還能擋子彈！　女在家遇槍戰意外被「爆紅保溫杯」救命

女遊客騎大象「被象鼻抓住」猛甩重摔地面　畫面曝光

男度假衝浪被「一道海浪擊中」　頸部3塊椎骨碎裂當場癱瘓

傳華裔病毒專家對中國洩密　遭加拿大實驗室解雇

幼年紅斑性狼瘡治療新發現！台大研究「用藥時間點提前」降死亡風險

醫院前車禍！轎車左轉與機車相撞　19歲女騎士重摔左腳骨折

學校旁邊也沒在讓！10歲女童上學走斑馬線　慘遭撞飛畫面曝

許光漢拍攝現場化身導遊！清原果耶逛台南全美戲院

豪門太不好當！邵雨薇一秒變芭比　嗆尪：我就是我請記得

酒駕載3子女自摔害兒亡！醉父遭起訴　檢建議上調刑期

國泰貨運站致力可持續發展　率先採用50%循環再用塑料包裝

有草莓煉乳小泡芙、莓果起司千層！　超商5款新草莓甜點麵包開吃了

泰國衛生部長：今年底前「禁止娛樂用大麻」　全面回歸醫療

國際熱門新聞

全球最佳醫院排行　台灣「這間」擠下台大

82歲麥康諾哽咽請辭　任參院共和黨領袖17年

醫院值班拍影片　3女護士手術室跳舞被開除

中資飯店嫌看不到富士山！竟率員工砍鄰居樹木

快訊／伊利諾州「禁止川普參加總統初選」

涉案泰女現身喊冤！曝槍殺前「少爺」最後對話

中國軍艦現身南海水域　菲總統：令人憂心

德州「脫美」呼聲再起　為移民槓上華府

解鎖空姐特殊姿勢！她曝機組員「坐雙手上」

現世報！他砸寺竟被「佛像」刺死

就是今天！韓「死亡底線」要求醫師結束罷工

路邊開啪　他抱女伴激情衝刺全被拍

哈利王子敗訴　維安特權被砍「怒告英政府」

加薩死亡人數逼近3萬　北部將爆發饑荒

更多熱門

相關新聞

解鎖空姐特殊姿勢！她曝機組員「坐雙手上」

解鎖空姐特殊姿勢！她曝機組員「坐雙手上」

空服員雖然能夠搭乘飛機遊覽世界各地，是夢幻職業之一，但卻也必須承擔墜機、危險起降、亂流導致機身搖晃等各種工作上面臨的風險。為此，菲律賓廉價航空一名年僅29歲的空姐便分享飛行小知識，透露機組人員在飛機起降時經常做出特殊姿勢，包括屁股坐在手上，原來是為了減緩撞擊時的衝擊風險。

中國軍艦現身南海水域　菲總統：令人憂心

中國軍艦現身南海水域　菲總統：令人憂心

晚安小雞慘況曝！傳30坪擠百人共用馬桶

晚安小雞慘況曝！傳30坪擠百人共用馬桶

同夥去年扮和尚走私返台被逮　21歲男效仿也失敗

同夥去年扮和尚走私返台被逮　21歲男效仿也失敗

現世報！他砸寺竟被「佛像」刺死

現世報！他砸寺竟被「佛像」刺死

關鍵字：

柬埔寨東南亞要聞台人販毒

讀者迴響

熱門新聞

亞尼克倒店潮　對手爆內幕：惹到我這瘋子

台灣女網紅震撼進軍日本AV！官網被灌爆

一家5口找新竹→松機接送　開價1600元全看傻

樓上每天沖廁所上百次　妹子一看鄰居家傻了

台AV女優田井虹「超狂背景起底」

全球最佳醫院排行　台灣「這間」擠下台大

霍建華現身機場「要拍現在拍，別跟著我」

長榮航空機票「下殺75折起」　來回票最低2088元

台女網紅進軍日本AV：我此生無憾

「台灣坊主」現蹤！入夜雨最大　連2天跌破10℃

產檢胎兒手指異常！她堅持要生結局反轉

即／拆台幻術師　扶輪社：2社員退出

搶票啦！IU首攻小巨蛋「5種票價、搶票日出爐」　主辦：全場實名制

《黑暗榮耀》變態老師新婚1年GG　公司尷尬認：離婚了

溫度大怒神！強冷空氣凍3天「跌破10度」　雨區「全台中獎」時間曝

更多

最夯影音

更多
魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏

魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏
剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面