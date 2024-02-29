槍殺「少爺」第一現場曝！殯葬小弟幫擦血跡　手機紀錄全刪光

▲從事殯葬業的周昱帆在泰國目擊槍殺案，不敢碰觸屍體，只幫忙清理地板血跡後逃回台灣。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

男子周昱帆25日陪同大哥王綋騰到泰國曼谷，當天就目擊王男槍殺強盜通緝犯「少爺」石茂強，從事殯葬業的周昱帆，竟然嚇到不敢碰屍體，只幫忙清理現場血跡，陪同棄屍後，藉口要幫王男照顧妻子，自行搭機返台並向檢警辯稱，絕無參與殺人犯行，台北地院28日裁定交保，同時核發搜索票，但周男手機、電腦內電磁紀錄都已刪光。

周昱帆多年前從事殯葬業，同時當老闆王綋騰的司機，周男一直把王男當大哥看待，得知王男到泰國曼谷經營大麻店後，周男從2023年底開始，不時前往協助顧店，並直接借宿在王男泰籍女友的曼谷住處。

▲王綋騰涉嫌在泰國犯下槍擊棄屍案後逃逸。（圖／翻攝自dailynews.co.th）

據了解，在台因強盜等案遭通緝、綽號「少爺」的石茂強，以及部分台籍人士，經常到王綋騰泰籍女友的住處聚會，周昱帆等人一方面在曼谷街頭賣合法大麻給觀光客，一方面在住處偷用違法的K他命等毒品，平常也會互相支援K菸打交道。

25日凌晨，周昱帆再次跟著王綋騰從台灣飛抵泰國，石茂強與胡豐源（HAU，PENG-YUAN譯音、43歲）、林光遠（LIN ,KUANG–YUAN譯音、36 歲）等台籍友人前往住處接風，周昱帆遞上K菸給石茂強，2人準備抽菸放鬆的時候，現場突然發生爭執，周昱帆親眼看到石茂強中槍倒地。

周昱帆不敢碰屍體，只能在一旁幫忙擦拭濺了一地的血跡、清理現場，接著搭上車，跟著王綋騰等人去棄屍，再繼續往柬埔寨邊境開去，到了柬國首都金邊後，周昱帆自認與命案無關，怕惹禍上身遭到滅口，藉口回家幫王綋騰照顧妻小，自行脫隊搭機返台。

▲主嫌王紘騰的泰籍女友提供住處成為槍殺案第一現場。（圖／翻攝自YouTube）

刑事局接獲情資後，隔天(26日)就守在機場等候周男落地，請他協助釐清案情，沒想到周男的手機內對話紀錄已刪除，且要等到泰方緊急將取得的案件事證陸續傳來，周男才慢慢說出涉案情節，並同意按捺指紋，提供相關生物跡證給泰國警方進行比對追查。

據了解，周男雖坦承自己就在命案與棄屍現場，但矢口否認事前知情，也沒有參與行動，檢察官懷疑周男擠牙膏般的供述，說詞避重就輕，可能在掩飾自身或共犯涉案情節，27日依涉犯殺人等罪，有逃亡、勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

▲泰國警方公布的槍殺案嫌犯照片中，泰籍女(左二)、周昱帆(右二)分別在柬埔寨、台灣落網。（圖／翻攝網路）

不過法院認為，依目前事證，周男參與的行為只有清理血跡地板，手機又已遭扣案，考量在海外犯殺人重罪，台灣仍有審判管轄權，在裁定給予30萬元交保，限制出境出海，限制住居，並禁止周男與共犯聯繫的同時，也核發搜索票，由警方在周男交保後，直接帶同前往住處進行搜索，但據了解，相關電磁紀錄已遭人刪除的痕跡。

對於周男獲得交保裁定，因本案案發地在泰國，北檢檢察官已積極指揮刑事警察局國際刑警科持續向泰方聯繫調取案關事證，並已積極蒐集在台相關事證，待蒐證後再研議是否提起抗告。