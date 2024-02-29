解放軍首公開「天鷹」隱形無人機試飛畫面　外形酷似美軍F-117

記者魏有德／綜合報導

解放軍自行研製的「天鷹」隱形無人機雖在2017年11月已成功試飛，但時隔六年，官方才首次公開飛行畫面。天鷹無人機現階段被定位為戰術滲透偵察為主要功能，經過研發團隊在6年裡的持續驗證改進，總設計師馬洪忠透露，後續發展成「察打一體」，具備攻擊能力的型號也存在可能性。

▲解放軍天鷹隱形無人機。（圖／翻攝央視軍事，下同）

《政知新媒體》報導，「天鷹」被定位為一款戰役戰術滲透偵察為主的無人機，採用飛翼佈局，具備高隱身、高空高速、長航時等技術特點。「天鷹」從研製到首飛，有關技術團隊成功突破大展弦比無尾飛翼佈局總體、控制、動力、結構與材料等關鍵技術。

從外觀上來看，這架天鷹隱形無人機與美國空軍F-117隱形戰機十分相似，三角形的整體構造特別容易辨識。大陸軍事專家分析，「天鷹」無人機最大起飛重量為3噸，擁有超凡「視力」，經過多年試驗改進，在高威脅戰場環境下對重要目標實施滲透或抵近戰役戰術偵察方面表現出不俗的實力。

馬洪忠表示，「天鷹」的飛翼佈局外形大幅減少雷達反射面，相對常規佈局的飛機，隱身性能的基礎要更好，「對比國外同類型無人機，天鷹的總體性能達到國際先進水平，符合無人機發展的趨勢和未來戰爭的一些特性。」