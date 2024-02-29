　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

解放軍首公開「天鷹」隱形無人機試飛畫面　外形酷似美軍F-117

記者魏有德／綜合報導

解放軍自行研製的「天鷹」隱形無人機雖在2017年11月已成功試飛，但時隔六年，官方才首次公開飛行畫面。天鷹無人機現階段被定位為戰術滲透偵察為主要功能，經過研發團隊在6年裡的持續驗證改進，總設計師馬洪忠透露，後續發展成「察打一體」，具備攻擊能力的型號也存在可能性。

▲解放軍天鷹隱形無人機。（圖／翻攝央視軍事）

▲解放軍天鷹隱形無人機。（圖／翻攝央視軍事，下同）

《政知新媒體》報導，「天鷹」被定位為一款戰役戰術滲透偵察為主的無人機，採用飛翼佈局，具備高隱身、高空高速、長航時等技術特點。「天鷹」從研製到首飛，有關技術團隊成功突破大展弦比無尾飛翼佈局總體、控制、動力、結構與材料等關鍵技術。

▲解放軍天鷹隱形無人機。（圖／翻攝央視軍事）

從外觀上來看，這架天鷹隱形無人機與美國空軍F-117隱形戰機十分相似，三角形的整體構造特別容易辨識。大陸軍事專家分析，「天鷹」無人機最大起飛重量為3噸，擁有超凡「視力」，經過多年試驗改進，在高威脅戰場環境下對重要目標實施滲透或抵近戰役戰術偵察方面表現出不俗的實力。

馬洪忠表示，「天鷹」的飛翼佈局外形大幅減少雷達反射面，相對常規佈局的飛機，隱身性能的基礎要更好，「對比國外同類型無人機，天鷹的總體性能達到國際先進水平，符合無人機發展的趨勢和未來戰爭的一些特性。」

ET快訊
一圖看變天　「一周內歷經春夏秋冬」
《黑暗榮耀》變態老師新婚GG！　公司尷尬認：離婚了
快訊／神秘情報員瞎掰情資！　2軍官爽撈千萬
看病變貴了！　「8家醫院」明升級
女經理5年侵占8296萬！　害上市公司陷財務危機
快訊／強烈冷氣團來了！5縣市低溫特報　下午變天跌破10度
長榮機票「下殺75折起」！　來回票最低2088元
快訊／台南綠能光電索賄案！黃偉哲「證人身分」被約談
拍放火下跪裸照！　青青前男友二審結果曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

海南旅行租房10天9萬！她退房「被要求刷馬桶」　網友吵翻天

女老師課後輔導「大吼怒扯學生頭髮」　湖南校方：已停職

老婆「從18歲生到35歲」　17年狂生9女1男後...夫妻決定封肚！

解放軍首公開「天鷹」隱形無人機試飛畫面　外形酷似美軍F-117

英國關切23條立法　陸使館：聯合聲明沒給英干預香港事務權利

深圳男子玩SUP失聯！　漂整夜在20公里外香港水域奇蹟獲救

「掃碼支付看報告」陸男廁小便斗能健康檢測！　最快僅需等2分鐘

海關攔查可疑玩具「驚見12件人骨」　鑑定證實：是人體組織

樓上每天「沖廁所上百次」妹子入住新家崩潰　去鄰居家一看傻眼了

色即是空？住持「極樂雙修」女主播　嗨完慘被仙人跳「戒牒」遭註銷

魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏

剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

黃嘉千控訴被家暴：以為是我的錯！　曝從沒阻止夏克立「跟家人見面」

拆台幻術師大仙遭灌爆！　扶輪社決議 「2社員退出」

三重傾斜大樓注水「扶正」！屋主當建商蓋「起家厝」：負責到底

0自備購屋再進化！　「台積電工程師限定」高雄新案直球對決

過年美髮店太忙無法休息　老闆幫員工餵食＋小便XD

海南旅行租房10天9萬！她退房「被要求刷馬桶」　網友吵翻天

女老師課後輔導「大吼怒扯學生頭髮」　湖南校方：已停職

老婆「從18歲生到35歲」　17年狂生9女1男後...夫妻決定封肚！

解放軍首公開「天鷹」隱形無人機試飛畫面　外形酷似美軍F-117

英國關切23條立法　陸使館：聯合聲明沒給英干預香港事務權利

深圳男子玩SUP失聯！　漂整夜在20公里外香港水域奇蹟獲救

「掃碼支付看報告」陸男廁小便斗能健康檢測！　最快僅需等2分鐘

海關攔查可疑玩具「驚見12件人骨」　鑑定證實：是人體組織

樓上每天「沖廁所上百次」妹子入住新家崩潰　去鄰居家一看傻眼了

色即是空？住持「極樂雙修」女主播　嗨完慘被仙人跳「戒牒」遭註銷

解鎖空姐特殊姿勢！她曝機組員「為何坐在雙手上」　牽繫保命關鍵

有志務農不可錯過！花蓮執行署法拍674坪香蕉園　底價362萬

全網尋人！泰容女粉「背大看板四處宣傳」　親姊終於找到…感動相擁

金毛汪「忘記自己是狗」雙腳站立嚇壞爸　粉絲笑：檢查背後拉鍊

田井虹穿學生制服、比基尼　與東尼大木拍MV！女粉認證：是真奶

交通委員會召委投陳雪生　林國成喊「大哥」：比我資深、比我好

嘉義縣社規師成果發表　結合食農餐桌活化社區空間

不滿遭催討3萬元　竟當場行刑式槍殺債主！又暴走亂開槍

海南旅行租房10天9萬！她退房「被要求刷馬桶」　網友吵翻天

2024年「全球最佳250家醫院」有北榮！　台灣唯一上榜醫院

罕病娃出生1年後病逝　媽強忍悲痛親手埋葬摯愛

大陸熱門新聞

樓上每天沖廁所上百次　妹子一看鄰居家傻了

寺廟住持雙修女主播　嗨完慘遭仙人跳

普吉島玩滑翔傘高墜砸地！正妹網紅當場肢體變形

海關攔查可疑玩具　竟驚見12件人骨

陸男廁小便斗能健康檢測　最快僅需等2分鐘

大學生搶不到車票！改「報名旅遊團」

陸春節「肛裂」人數暴增！醫：多為年輕人

兩岸企業家聚紹興，共話機遇謀發展

挖呀挖黃老師遭曝下海？手臂刺青成闢謠關鍵

87萬存到忘記！阿公放20年才知道總金額驚呆

男子買彩券突改2號碼「中3691萬元」

解放軍首公開「天鷹」隱形無人機試飛畫面 外形酷似美軍F-117

女子申請僅退款44元耳環　遭賣家怒告

正妹網紅「啪啪啪啊啊～」被直播　她鞠躬道歉

更多熱門

相關新聞

快訊／國防部上午偵獲共機15架　10架次逾越海峽中線

快訊／國防部上午偵獲共機15架　10架次逾越海峽中線

國防部今（28日）稍早公布最新共機台海活動動態，上午9點55分起，陸續偵獲中共殲-10、運-8及無人機等各型主、輔戰機計15架次出海活動，其中10架次逾越海峽中線及其延伸線，進入我北、中部及西南空域，配合共艦執行聯合戰備警巡。

國防部偵獲15架共機、11艘共艦　1共軍空飄氣球離基隆僅84浬

國防部偵獲15架共機、11艘共艦　1共軍空飄氣球離基隆僅84浬

蕭美琴訪視亞創中心　掌握無人機產業現況

蕭美琴訪視亞創中心　掌握無人機產業現況

南投燈會無人機展演確定全數取消

南投燈會無人機展演確定全數取消

東部戰區暗批金門事件　點燈驅魔回家才贏

東部戰區暗批金門事件　點燈驅魔回家才贏

關鍵字：

解放軍共軍大陸軍武無人機隱形隱身天鷹察打一體

讀者迴響

熱門新聞

亞尼克倒店潮　對手爆內幕：惹到我這瘋子

台灣女網紅震撼進軍日本AV！官網被灌爆

一家5口找新竹→松機接送　開價1600元全看傻

樓上每天沖廁所上百次　妹子一看鄰居家傻了

台AV女優田井虹「超狂背景起底」

全球最佳醫院排行　台灣「這間」擠下台大

產檢胎兒手指異常！她堅持要生結局反轉

「台灣坊主」現蹤！入夜雨最大　連2天跌破10℃

台女網紅進軍日本AV：我此生無憾

即／拆台幻術師　扶輪社：2社員退出

霍建華現身機場「要拍現在拍，別跟著我」

溫度大怒神！強冷空氣凍3天「跌破10度」　雨區「全台中獎」時間曝

快訊／《藍色水玲瓏》康祺猝逝！享壽71歲

寺廟住持雙修女主播　嗨完慘遭仙人跳

晚安小雞慘況曝！傳30坪擠百人共用馬桶

更多

最夯影音

更多
魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏

魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏
剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面