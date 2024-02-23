東部戰區暗批金門事件　推元宵節重磅海報「點燈驅魔回家才贏」

記者任以芳／綜合報導

大陸解放軍東部戰區日前推出春節MV「回家才會贏」，趁著明24日元宵節前夕，稍早於微博公眾號發重磅海報，內容是「小手拉小大手回家」，內容還趁機暗批金門事件，強調攜手出火坑，點燈驅魔，回家才會贏。

明天是元宵節，東部戰區選在前一天又出招，稍早在微博官方帳號釋出重磅海報「回家」，內容充滿許多暗示。海報一開始出現海峽兩岸地圖，戴上台灣形狀手環的小手拉著五星旗手環的大手。

▲ 東部戰區推出元宵節「回家」海報 。（圖／翻攝 東部戰區微博）

仔細看，小手有一條有紅色台灣地圖的鏈子，鎖鏈掛著綠色布條寫「台獨分裂搗亂」，畫面右下角隱約出現代表美國的自由女神像，高舉火把「燒向」台獨與寶島地圖，暗指火坑意味。

接著下一張海報還是小手拉大手，台海周邊出現裴洛西訪台後，解放軍圍台軍演的紅色座標位置，飛機、艦艇跟著出現。大約影片第9秒時，突然出現紅色「金門」字體，旁邊有一艘艦艇，刻意閃出點燈亮光，暗指這次金門陸漁船翻覆2死事件，以及福建海巡宣布常態化執法。

▼ 東部戰區暗批金門事件「點燈驅魔」。（圖／翻攝 東部戰區微博）

最後，海報文案浮現四句話，「小手抓大手，攜手出火坑；點燈驅惡魔，回家才會贏」，右上角出現「回家」兩個字，大約20多秒海報影片，背景襯樂延續台語名曲《愛拚才會贏》。

今年過年前夕，解放軍東部戰區才推出春節宣傳MV，改編台灣台語天王葉啟田成名曲《愛拚才會贏》，歌名改成「回家才會贏」，就連歌詞也大幅度修改，以國台語雙聲唱出「家和國安定，國圓家鼎興，回家才會贏」，喊話「反獨促統」「要教訓不孝郎」。