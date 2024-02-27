蕭美琴訪視亞創中心　掌握無人機產業現況

▲副總統當選人蕭美琴訪視亞創中心，掌握國家無人機產業現況 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

總統蔡英文111年8月13日為亞洲無人機AI創新應用研發中心揭牌，並宣布無人機國家隊在嘉義成立的好消息，亞創中心至今已聚集中科院、國科會南管局與全台近50家頂尖的無人機廠商進駐，副總統當選人蕭美琴26日也前往亞創，與縣長翁章梁、立委蔡易餘、王美惠、陳冠廷等人與廠商面對面，商討發展現況。

經濟發展處指出，亞創中心在近兩年間攜手中央、業界與來訪外賓進行國際交流，扮演台灣經濟關鍵性角色，去年9月更以「亞創館」名義參與國際航太展，雖台灣起步較晚，但受國際情勢影響，亞創館也成為會場焦點，凸顯整合產學研的亮眼成就，以及航太關鍵零組件的自研自製能力，備受國際關注。

經發處長江振瑋說，賴清德總統與蕭副總統當選人將無人機定位「五大信賴產業」核心之一，盼中央持續透過經費挹注，推動嘉義三大無人機場域建置，讓台灣無人機產業在全球供應系統中後來居上。

翁章梁說，今天的座談參訪能給業者信心，新的執政團隊將持續支持無人機發展，業者今天也提出很多建議，包括人才培養、法規測試上，政府是否能給予更多支援，以及透過外貿協會，讓無人機市場在國際間獲得認證、打開市場，蕭副當選人傾聽業者心聲，了解產業進程，相信未來還有更遠的路要走，盼中央持續關心。

蕭美琴表示，美國、歐盟對於與其他國家軍用合作的標準很高，近年兩者的國防供應鏈產生很大的問題，受俄烏戰爭也暴露了很多侷限，然而這些侷限就是台灣最大的機會，所以要進入美國的供應鏈一定要建立信賴標準，成為他們最信任的軍工產業。

蕭美琴強調，近年台灣被國際信任的程度有提升，無人機受歐洲等國的詢問度也確實存在，但台灣仍有許多法規面要處理，要克服包含資安、人員查核、保密、軍用商規等問題，才有擴大全球市場的機會。

亞創中心將持續發揮無人機的百貨公司效益，吸引許多有興趣的國內外投資業者，目前已有17國來訪交流，中科院嘉義民雄航太暨無人機園區已於去年12月5日動土，義竹大型無人機測試場中央也在先期規劃評估執行中，未來嘉義縣會成為重要的測試場域，台灣也會在全球供應鏈中佔有一席之地。

嘉義縣政府也將集結各方力量組成「無人機供應鏈大聯盟」，除了有效串接無人機各項材料、動力，馬達、晶片，還有軟體控制系統等上中下游供應鏈外，更期望藉由聯盟助力解決共通性問題，打通國外通路，並將與外貿協會合作策展，以「DRONE Taiwan 壯台灣」專館串接國內外量能，落實國機國造。