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台灣工讀生「月薪比上海正職高？」陸生見時薪185震驚：輕鬆破萬

▲政府連續8年調漲最低工資、累計調幅37%。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣連續8年調漲最低工資、累計調幅37%。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

中國的貧富差距是全世界最大的地方之一，根據北京大學公布的《中國民生發展報告》指出，頂端1%的家庭佔全中國約三分之一的財產，底端25%的家庭擁有的財產總量僅在1%左右。對此，有大陸交換生在看到學校食堂的徵人啟事後，對於時薪185台幣感到相當不可置信，驚呼「你們工資都這麼高的嗎？」引發熱議。

一名在台灣清華大學就讀的大陸交換生近日在「小紅書」發文分享，他看到學校食堂在徵工讀生，時薪為185元台幣，約人民幣45元，若以一天工作8小時來計算，一個月工作30天就可輕輕鬆鬆破上萬人民幣，讓他驚呼「有點震驚到我了，你們工資都這麼高的嗎？」

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▲一名大陸交換生被台灣工讀生時薪震驚。（圖／翻攝自小紅書）

▲一名大陸交換生被台灣工讀生時薪震驚。（圖／翻攝自小紅書）

貼文一出，馬上引發網友熱烈討論，紛紛表示「去全世界，你才會知道是中國太低」、「中國打螺絲一小時9塊人民幣就偷著樂了」、「回鄉要小心說話，然洩露國家機密」、「台灣人﹕40人民幣也算高？」、「拜託，台幣時薪185算普通工資了好嗎」、「這是台灣的最低時薪，有些行業的時薪還會更高」、「工讀生薪水比上海正職高...」

不過，也有大陸網友直言「一般來說，工資高的地方，消費自然也高，所以應該對比的是購買力，而不是工資」、「上海鐘點工都40以上一小時好嗎？送外送工作30天不休息也輕鬆過萬，這個陸生來過上海嗎？」、「這種算法是有問題的，忽略物價指數，只算薪資時薪高低」。

事實上，我國從2024年起基本工資調整為2萬7470元，調升1070元，調幅4.05%，時薪調升183元，調升7元，調幅4%。每月基本工資調升後，估約有179萬名勞工受惠；至於每小時基本工資調升，估約有60萬名勞工受惠。

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