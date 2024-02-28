陸國安女警翻垃圾找出關鍵線索　揪潛伏10年「內鬼」公務員

▲大陸國安女警翻找垃圾尋出關鍵線索破案。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名女性國安警察陳昕茹2014年接獲線報，一名被鎖定的王姓駐外人員返回大陸，經過整理手上的資料發現，王姓對象在某天「反常」地出外倒垃圾，便待其離開後，前往翻找垃圾堆，尋找可以的線索。果然，陳昕茹在垃圾中翻出一張字條，經由字條上外籍人士的電話號碼，順藤摸瓜掌握關鍵證據，成功揪出潛伏10年的「內鬼」公務人員。

《光明網》報導，國安警察是國家安全機關的無名戰士，相比於公安民警，大家對他們了解不多，因為工作涉及國家秘密，這支特殊隊伍的很多信息都不能公開，有人把他們形象地稱為「背影警察」。

大陸國安單位在2004年接獲線報，一名王姓公務人員掌握大量國家祕密，經常藉由「公務」之便，與他國間諜人員頻繁聯繫，以此掩蓋洩密行為。這時，陳昕茹剛入職兩年，和同事們追蹤這件案子許久，但始終無法掌握證據，還因王姓人員外派他國而斷線。

10年後，陳昕茹趁著王姓人員調返大陸境內，持續追蹤佈線，終於在王姓人員「平時不做家務」的基礎上，藉由王姓人員「倒垃圾」的舉動，順利搜出帶有電話號碼的字條，逐步拼湊出王姓人員與外籍間諜接觸的實證，將埋了10年的「釘子」連根拔起。