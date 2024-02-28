　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

塞爾維亞總統指「台灣＝中國」　外交部聲明：中華民國主權獨立

▲▼ 習近平,習近平在二十屆中央紀委三次全會上發表重要講話。（圖／新華社）

▲中國國家主席習近平今年將訪問賽爾維亞。（資料照／新華社）

記者呂晏慈／台北報導

中國國家主席習近平將於今年訪問塞爾維亞，該國總統武契奇（Aleksandar Vučić）近日接受訪問時表示，台灣就是中國，中國想對台灣做什麼是中國自己的主權。對此，外交部今（28）嚴正表示，中華民國（台灣）是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬。

塞爾維亞總統武契奇日前接受中國官媒環球電視網（CGTN）專訪時表示，台灣就是中國，中國想對台灣做什麼，是中國自己的主權。對此，我外交部聲明直斥，此說法是謬論。

外交部也嚴正重申，中華民國（台灣）是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國未曾統治過台灣一天。任何扭曲台灣主權地位的說法，都不會改變台海的現狀及國際公認的客觀事實。

外交部指出，我國甫於今年1月13日順利舉行總統大選，再次展現台灣民主政治的成熟穩健，更普獲國際社會的肯定。我國將持續堅守民主自由價值，積極聯合友邦及理念相近國家，共同致力維護全球與區域的民主、和平與穩定。

▼塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）指台灣就是中國，我外交部直斥是謬論。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
連鎖火鍋吃到「蟑螂蔥花」！她回家狂拉5次　髒到勒令停業
快訊／北宜公路自摔！　兩18歲男墜5米深邊坡
鬼鬼大尺度「脫衣露內褲」　斷食60hrs成果曝
康祺肺疾猝逝！專家列「5病」最常見　它年奪300萬人命症狀像
中信啦啦隊突徵韓國翻譯　經紀人證實「今年有外籍成員」
抗議爆衝突！　228受害家屬出面：為什麼每次要鬧場
本土麻疹爆群聚！匡列近600人　足跡一次看
麻疹傳染力很強！　留意6症狀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

塞爾維亞總統指「台灣＝中國」　外交部聲明：中華民國主權獨立

86歲受難家屬參與228追思會被擋　警方堅持「獲邀才可入內」

林右昌稱「中市府賣地」慘翻車　羅廷瑋轟：公然造謠「綠能你不能」

「歷史錯誤可原諒、教訓不能忘」　馬英九：我出席25次228紀念會

228受難者家屬拒與蔣萬安同台　吳樹民：賴清德應找對教育部長

環保局長自行請辭　蔣萬安：要等「深坑大火調查報告」出爐

抗議群眾、警方激烈推擠　228受害家屬溝通「我心中也有恨」化解衝突

「廢止義務役1年役期」公投提案　中選會3／15聽證會

以市長身份對二二八事件致歉　蔣萬安：記取教訓、反省沈思

蔣萬安出席二二八追思活動　獨派團體場外抗爭「蔣家並沒有道歉」

伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好

張藝興再跳《Growl》《Call Me Baby》！　看EXO演唱會VCR落淚：像大學般的存在

教你在飛機上拍滿天星空　切換人像模式後3秒搞定！

亞尼克曝連關6店原因　駁斥倒閉潮：門市汰舊換新

心臟病發「撐最後一口氣」打119　台中警消爬牆救人5天後仍不治

古天樂爆「祕婚30年至交已生子」　合體宣萱回應：已經是家人

當自己家？2男倒車入庫停進去　屋主看傻：人不要臉天下無敵

三重房屋傾斜！2建築貼一起　侯友宜：勒令停工列黑名單

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

帶越南女友體驗台灣過年　男友暖回「我家就是妳家」

塞爾維亞總統指「台灣＝中國」　外交部聲明：中華民國主權獨立

86歲受難家屬參與228追思會被擋　警方堅持「獲邀才可入內」

林右昌稱「中市府賣地」慘翻車　羅廷瑋轟：公然造謠「綠能你不能」

「歷史錯誤可原諒、教訓不能忘」　馬英九：我出席25次228紀念會

228受難者家屬拒與蔣萬安同台　吳樹民：賴清德應找對教育部長

環保局長自行請辭　蔣萬安：要等「深坑大火調查報告」出爐

抗議群眾、警方激烈推擠　228受害家屬溝通「我心中也有恨」化解衝突

「廢止義務役1年役期」公投提案　中選會3／15聽證會

以市長身份對二二八事件致歉　蔣萬安：記取教訓、反省沈思

蔣萬安出席二二八追思活動　獨派團體場外抗爭「蔣家並沒有道歉」

信義鄉第73屆全鄉運動會開幕　6天賽期項目多元還有腕力賽

韓國2023年生育率再創新低　至2100年人口恐減半

全力以赴投入日職　陽岱鋼談回歸中職可能性

房市持續低迷　港府宣布：「全面取消」房地產額外稅款

攻城獅客家日「硬頸」大逆襲！「待客不善」賞國王閉門羹

陸女每天超量豪飲5公升水　醫師一查患上「尿崩症」

虛擬網紅「人偶・薩賓娜」直播反毒防詐　嘉縣警入班宣導新作為

連鎖鍋物吃到「蟑螂蔥花」！她回家狂拉5次　髒到被勒令停業

遭黃嘉千淚控家暴「賞巴掌、掐脖」！　夏克立怒反駁...揭心中訴求

陳喬恩「葡萄柚減肥法」6天瘦3公斤！日常菜單大公開

挪威最強風暴！記者連線遇襲　遭「飛魚打臉」下秒魔性尖叫

政治熱門新聞

蔡英文任期將滿　「最惹民怨」政策出爐

幕後／中國漁船2死提4要求　我方拒道歉！只要道歉未來難再執法

局內錯愕！不等蔣萬安拔官　北市環保局長吳盛忠請辭

陽明交大學生228遊行挨轟　校長兩度致歉改時間

「廢止義務役1年役期」公投提案　中選會3／15聽證會

我心中還有恨！　228受害家屬感謝陳抗者重視

蔡英文「已受理2000件228受難賠償」　核發超過40億賠償金

影／海鯤號30秒畫面　準備進行泊港測試、海上測試

三重傾斜大樓一夜注水「扶正」！　侯友宜上午再次視察曝最新進度

國旅貴爆！　王國材：業者說因離峰客人太少

幕後／中共操作漁船翻覆「強度尚在限度內」　未超過釣魚台、南海

幕後／中國船翻覆疑因「高速向右轉彎」　約汽車時速74公里急轉彎

蔡英文「經濟成長率3.17%東亞最佳」　台股農曆年後創歷史新高

召委藍禮讓白　徐巧芯：可以讓「但別讓到我的委員會」

更多熱門

相關新聞

228受難者家屬　連兩年拒與蔣萬安同台

228受難者家屬　連兩年拒與蔣萬安同台

今天是228事件77周年，本土社團台灣國家聯盟今年第二度在自由廣場牌樓前舉辦追思活動。台灣國家聯盟總召集人吳樹民表示，期許總統當選人賴清德上任後找到適合的教育部長，推動台灣主體歷史意識，讓台灣人更了解228事件中，台灣人民所遭受的災難。他說，台灣人要有「知道自己能夠建立自己的國家」的自覺，而不是讓中國人統一。

陸國安女警翻垃圾找出關鍵線索 揪潛伏10年「內鬼」公務員

陸國安女警翻垃圾找出關鍵線索 揪潛伏10年「內鬼」公務員

寮國移交268名電信詐騙犯赴陸受審 戴黑頭套排隊上車畫面曝

寮國移交268名電信詐騙犯赴陸受審 戴黑頭套排隊上車畫面曝

幕後／中共操作漁船翻覆「強度尚在限度內」　未超過釣魚台、南海

幕後／中共操作漁船翻覆「強度尚在限度內」　未超過釣魚台、南海

台男大生「假扮和尚」運毒　成田機場遭逮

台男大生「假扮和尚」運毒　成田機場遭逮

關鍵字：

外交部中國台灣中華民國

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《藍色水玲瓏》康祺猝逝！享壽71歲

「帝寶名媛」爆不倫富商　月金援40萬共泡玫瑰浴

離奇！弟猝逝　家人治喪又見哥成乾屍

正妹爆乳看PLG被截圖　指甲卻比胸吸睛

旅遊達人過世「疑一氧化碳中毒」　粉絲震驚

涉案泰女現身喊冤！曝槍殺前「少爺」最後對話

直擊野生Hebe「中性女友人相陪」

富二代迷姦偷拍逾十女　30部不雅片海量裸照

黃嘉千痛哭證實「16年婚姻遭受5、6次暴力」

AV女優桃園怜奈「19歲拍3部就引退」

三重開挖釀鄰房傾斜…一夜注水「扶正」　待技師鑑定

幻術大仙道具被翻出　遭2男嬉笑嘲弄

LINE「18款免費貼圖」限時下載！超實用Q萌日常

結婚13天老公突暴斃！女星「幫闔上雙眼」現況曝

年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨到笑出來

更多

最夯影音

更多
伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好

伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好
張藝興再跳《Growl》《Call Me Baby》！　看EXO演唱會VCR落淚：像大學般的存在

張藝興再跳《Growl》《Call Me Baby》！　看EXO演唱會VCR落淚：像大學般的存在

教你在飛機上拍滿天星空　切換人像模式後3秒搞定！

教你在飛機上拍滿天星空　切換人像模式後3秒搞定！

亞尼克曝連關6店原因　駁斥倒閉潮：門市汰舊換新

亞尼克曝連關6店原因　駁斥倒閉潮：門市汰舊換新

心臟病發「撐最後一口氣」打119　台中警消爬牆救人5天後仍不治

心臟病發「撐最後一口氣」打119　台中警消爬牆救人5天後仍不治

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面