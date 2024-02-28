塞爾維亞總統指「台灣＝中國」　外交部聲明：中華民國主權獨立

▲中國國家主席習近平今年將訪問賽爾維亞。（資料照／新華社）

記者呂晏慈／台北報導

中國國家主席習近平將於今年訪問塞爾維亞，該國總統武契奇（Aleksandar Vučić）近日接受訪問時表示，台灣就是中國，中國想對台灣做什麼是中國自己的主權。對此，外交部今（28）嚴正表示，中華民國（台灣）是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬。

塞爾維亞總統武契奇日前接受中國官媒環球電視網（CGTN）專訪時表示，台灣就是中國，中國想對台灣做什麼，是中國自己的主權。對此，我外交部聲明直斥，此說法是謬論。

外交部也嚴正重申，中華民國（台灣）是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國未曾統治過台灣一天。任何扭曲台灣主權地位的說法，都不會改變台海的現狀及國際公認的客觀事實。

外交部指出，我國甫於今年1月13日順利舉行總統大選，再次展現台灣民主政治的成熟穩健，更普獲國際社會的肯定。我國將持續堅守民主自由價值，積極聯合友邦及理念相近國家，共同致力維護全球與區域的民主、和平與穩定。

▼塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）指台灣就是中國，我外交部直斥是謬論。（圖／達志影像／美聯社）