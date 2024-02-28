紅牌重機時速飆破百！20歲騎士趕上班闖紅燈　她剛起步遭撞飛慘死

記者黃資真／高雄報導

高雄一名20歲葉姓騎士騎乘紅牌重機，為了趕上班時速竟飆破百公里闖紅燈，結果撞上綠燈剛起步的3輛機車，其中62歲杜姓女騎士送醫搶救不治，共釀成1死4傷。高雄地院考量葉男至今未與受害者和解，依過失致死罪處1年6月。

▲20歲騎士超速闖紅燈，釀1死4傷。（圖／資料照，下同）

本案發生在2023年5月7日上午11時33分，葉男騎重機沿高雄市三民區澄清路由南往北方向行駛，行經澄清路與澄明街之交岔路口時，竟為了趕上班，貿然以102.6公里的車速闖紅燈，結果撞上在路口待轉區、綠燈剛起步的69歲林女、62歲杜女、40歲林女及其後座的5歲兒子。

撞擊當下車輛零件四散，5人皆重摔在地，其中葉男意識昏迷，送醫搶救後幸運撿回一命，但62歲杜女因頭部外傷、氣血胸、顱內出血等重傷，搶救後仍於下午5時許宣告不治，另69歲林女髖部鈍傷、手腳多處擦挫傷，40歲林女肋骨、鎖骨等多處骨折，5歲男童則是左眼窩骨骨折，檢方認定葉男過失情節重大，依法起訴。

法官審酌葉男貿然以破百時速在市區超速、闖紅燈，且被害人均無任何過失，無端遭逢交通事故，犯罪所生損害甚嚴重，且葉男未與被害者們和解或賠償，又葉男因本件事故致其自身受有多處傷勢且影響身心狀況，領有身心障礙證明，而無能力工作，依過失致死罪處1年6月。可上訴。