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連鎖鍋物吃到「蟑螂蔥花」！她回家狂拉5次　髒到被勒令停業

▲▼ 連鎖鍋物吃到「蟑螂蔥花」！她狂拉5次肚子　衛生局認證髒勒令停業。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲消費者爆料在連鎖鍋物吃到「蟑螂蔥花」，衛生局派員前往稽查。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄楠梓藍昌路一間連鎖品牌旗下的鍋物店，近來被消費者爆料吃完隔天拉了五次肚子，控訴除了肉品保存不新鮮外，甚至還在蔥花裡發現一整隻蟑螂，奉勸消費者若要去用餐請三思。對此，高雄市衛生局獲報後派員稽查，現場確實發現有蟑螂出沒等多項缺失，當場勒令停業。

這名消費者在爆料公社po文指出，餐廳肉品都是碎碎的，最基本價格的肉品都是切起來放，只有少數切好的肉是冰在冰箱裡面，其他都是放在切肉機旁邊常溫退冰後給客人。

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▲▼ 連鎖鍋物吃到「蟑螂蔥花」！她狂拉5次肚子　衛生局認證髒勒令停業。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲排水溝有食渣及油垢。（圖／記者賴文萱翻攝）

不只這樣，她更在沾醬區的蔥花裡撈了一隻死掉的蟑螂出來，當下她拿給先生，並請先生告知服務人員，沒想到服務人員看了碗裡的蟑螂後，就收走了，也沒有後續，讓她懷疑員工好像已經對顧客反應有蟑螂習以為常。

原po說，她當下好想告訴還在用餐的顧客們，「你們吃的蔥花是蟑螂蔥花….整隻蟑螂在蔥花裡面」，事後她用餐完隔天拉了五次肚子。結果翻了Google 評論才發現，原來有蟑螂已經不是一次兩次，甚至在火鍋裡面的也有，奉勸若是有想吃火鍋的朋友，請三思！

▲▼ 連鎖鍋物吃到「蟑螂蔥花」！她狂拉5次肚子　衛生局認證髒勒令停業。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲天花板髒污有霉漬。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市衛生局獲報後派員稽查，現場發現蟑螂蹤跡、部分食材未覆蓋、紙箱放置冰箱中、員工私人物品未專區放置、天花板髒污有霉漬、排水溝有食渣及油垢、垃圾桶未加蓋等不符食品良好衛生規範準則之缺失。

衛生局依違反食品安全衛生管理法第8條第1項限期改善及依同法第41條第4款規定，立即責令業者即日起至2月29日暫停作業，並面諭作業場所應加強清潔消毒至衛生改善完成且經衛生局複查合格後始得營業。

另上述缺失屆期複查未改善者，將依同法44條第1項規定處新台幣6萬元以上罰鍰。

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