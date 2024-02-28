寮國移交268名電信詐騙犯赴陸受審　戴黑頭套排隊上車畫面曝

記者魏有德／綜合報導

中國大陸與寮國近期聯合打擊跨境電信詐騙，在寮國境內揪出7個長期盤踞的電信詐騙基地，抓獲268名電詐犯，還包括幕後「金主」8人、組織負責人和幹部54人。這批電詐犯涉入大陸多地相關案件1570餘起，全部移交大陸待審。

▲寮國移交268名電信詐騙犯前往大陸受審。（圖／翻攝央視，下同）

根據《央視》釋出的影片顯示，這批詐騙犯在進入大陸境內後，由大陸邊境警察兩兩一組押送，陣仗十分龐大，由官方派出的十餘輛遊覽車已經在邊境口岸等待，詐騙犯也戴上黑色頭套排成長龍，由特警押送上車。

據了解，大陸公安部在2024至1月時派員率江蘇、浙江、福建、湖南、廣東、重慶等地公安員警組成工作組，前往寮國進行警務執法合作。直至1月21日，工作組和寮國警方聯合執法，突襲清剿多個電信詐騙基地，成功抓獲涉詐犯罪嫌疑人154名，繳獲涉案手機2000餘部、電腦400餘台。

隨後，寮國警方根據線索，又在萬象、琅勃拉邦等地陸續抓獲114名涉詐犯。這268名犯嫌及涉案物證從雲南西雙版納邊境口岸順利移交大陸警方，相關案件正進一步偵辦中。

大陸公安部有關負責人表示，2023年以來，公安機關持續加大對跨境電信網路詐騙犯罪的打擊力度，在打擊緬北涉我電信網路詐騙犯罪取得重大歷史性戰果之際，還先後派出工作組赴菲律賓、柬埔寨、老撾（寮國）、阿聯酋（阿拉伯聯合大公國）等地展開國際警務執法合作，成功抓獲一大批電信網路詐騙犯罪嫌疑人。