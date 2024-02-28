陸高鐵又破紀錄！　高鐵試驗時速450公里「上海到北京2.5小時」

▲大陸高鐵研發技術「飆速」，預計實現上海到北京實現2.5小時路程。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸近年號稱「基建狂魔」，近期有不少網民熱烈討論「上海到北京僅需2.5小時」可行性。綜合陸媒報導，大陸時速達到450公里的高鐵將在2025年投入使用，相較過去6個多小時車程，直接縮短一半以上，實現「京滬生活圈」概念。

綜合陸媒報導，大陸正在研發時速高達450公里的高鐵，預計2025年投入使用。京滬之間的旅行時間將大幅縮短，僅需2.5小時即可完成單程。

據了解，去年6月，大陸成功進行「最快高鐵」CR450的高運行速度性能驗證試驗，創下了時速453公里的紀錄，相對交會時速891公里運行，創下了新的紀錄，「中國速度」在高鐵技術研發方面又取得重要突破。

▲大陸搭高鐵出行成為常態（圖／CFP）

許多大陸網友留言「越來越快了！當天來回也累不了一點。」「這個厲害了，比飛機還省時間了。」「以後當天來回京滬兩地都不會覺得累了。」還有網友說，「這下飛機都要有壓力了，高鐵都能比它省時間。」

試驗速度是否真的能實踐在日常運行？大陸專家解釋，高鐵時速達到450公里，並且全程不停站，按照京滬高速鐵路的實際距離1318公里計算，也無法在2.5小時內完成旅行。

大陸專家指出，高鐵最高設計時速可能達到450公里，實際運營中，受到多種因素的影響，如線路條件、列車性能等，實際運行速度可能會有所降低。另外，提升高鐵速度的同時，也需要加強對安全的保障和管理，合理控制票價，確保高鐵服務的公平性和可持續性。