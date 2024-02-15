台南警喊價約砲報案少女？遭記過2次調職...跟騷性騷移送法辦

記者林東良／台南報導

一名國中少女因感情糾紛案向歸仁分局報案，卻傳出遭處理員警私下喊價約砲，被害人在家長陪同再度向歸仁分局檢舉提告。歸仁分局調查指出，徐員未婚係不當追求，警方依法受理，調查後尚無約砲喊價及疑似性侵等行為，全案依性騷與跟騷法罪嫌送辦，徐員記過2次報局核定並調職，主管申誡2次。

▲台南市歸仁分局徐姓員警被控涉嫌不當追求案件女當事人，涉嫌跟騷及性騒被分局依法送辦、記過調職，並連累主管受申誡處分。（圖／示意圖、記者林東良翻攝）

據了解，台南市歸仁分局徐姓警員，2023年9月間據報處理男女糾紛案時，被控涉嫌以討論案情為由，留女被害人聯繫方式，但事後被害人家長向歸仁分局檢舉指控，徐員涉嫌向被害少女喊價約砲，家長懷疑被害人遭徐員性侵，警方依法受理並進行調查。

歸仁分局副分局長林逸新指出，2024年1月間接獲民眾檢舉，指稱歸南派出所前徐姓警員於2023年9月間因處理男女糾紛案，而認識該女性當事人，因徐員單身未婚，被控持續以臉書及Line通訊軟體聯繫女性當事人，有不當追求行為。

歸仁分局獲報甚為重視，立即派員展開調查，經調查後於2024年2月6日將徐員不當行為，以涉有跟蹤騷擾等罪嫌移送台南地檢署偵辦；徐員另涉性騷擾部分，函請台南市政府家庭暴力及性侵害防治中心裁處。

歸仁分局指出，經查徐員目前未婚，被控有不當追求行為經查屬實，惟尚無所謂徐員有約砲喊價及疑似性侵等行為。本案雖然只是男女間不當追求行為，歸仁分局秉持不掩飾、不庇縱、不護短之原則，除將徐員依法移送法辦外，已報請台南市警局核定調整服務地區，並提報徐員記過2次報局核定，主管申誡2次處分。