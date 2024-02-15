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兩度約砲高中女　女大生遭求償200萬！法官判免賠理由曝

▲▼女同志，女同性戀，同志，同性戀，女女，友誼，姊妹淘，姐妹淘，手帕交。（圖／免費圖庫stocksnap）

▲15歲女高中生被20歲女大學生約砲，偷嘗禁果後鬱鬱寡歡，被父母問出實情提告。（示意圖／免費圖庫stocksnap）

記者黃哲民／台北報導

新北1名曾姓女大學生2021年上網勾引1名情竇初開的15歲女高中生，相約以手指甚至情趣用品親熱2次，女大生被依性侵罪判刑8月、緩刑3年定讞，再被少女父母怒告害女兒罹患憂鬱症造成家庭破裂、求償精神慰撫共200萬元，但一審新北地院判曾女免賠，主因是少女在刑案已表明「不太想提告」，且就醫診斷憂鬱症狀是多年前險遭表哥性侵所致，本件已上訴二審。

由於少女父母提告卻搞不清楚女兒去過哪幾家醫院就醫，而精神科診斷研判家人相處是少女憂鬱原因之一，跟曾女犯行反而缺乏明確關連，法官特地在判決中指出，保護教養未成年子女是父母責任、不一定容易做到，親子關係良性互動並非與生俱來，而是彼此都需要很多學習、「很多的自我關照，還有很多設身處地的同理心」。

法官表示，要求10多歲未成年人理解前述道理，是強人所難，所以法律課予父母有義務保護教養未成年子女，而成年且心智成熟的父母，若與未成年子女發生衝突，有責任「調整自己的心態、加強自己的能力」，一昧責怪子女觀念偏差、不受教或交到壞朋友，縱有部分屬實，但父母也可能忽略自身某些不足，錯失與孩子一同成長、改善，相互扶持渡過難關的機會。

▲▼性侵，裸女，自拍，約炮，賣淫，外拍，小模，裸照，床，嘿咻。（圖／翻攝pixabay網站）

▲15歲女高中生被20歲女大學生約砲，偷嘗禁果後鬱鬱寡歡，常把自己關在房裡。（示意圖／翻攝pixabay網站）

法官勸諭少女父母了解真正協助女兒走出憂鬱症之苦的作法，除了父母無私的愛、理解及付出，「豈有他求？」若在這件事情上遭到困難，應尋求專家意見和建議，例如親子諮商或家族治療，都不失為改善親子互動品質的好方法，才不致白費父母愛護子女的努力，並重建溫暖且相互尊重、信任的親子關係。

本案源於曾姓女大生2021年間透過交友軟體，認識當時15歲剛升高中的本案少女，屢次挑逗少女談論情慾禁忌話題，少女未經人事、心旌動搖，不但自拍不雅照給曾女，更於同年8月與9月2度和曾女碰面，由曾女用手指甚至情趣用品一起偷嘗禁果。

少女事後鬱鬱寡歡，被父母問出實情提告，在大學夜間部半工半讀的曾女到案認罪，刑案法官認定曾女犯案時年僅20歲無前科，和少女兩情相悅性交，審理中表現悔意、想和解但被少女父母拒絕，一、二審均依與未滿16歲少女性交罪判刑8月、緩刑3年，須提供120小時義務勞務並接受6小時法治教育課程，已定讞。

少女父母另提本件附帶民事求償，指稱女兒遭曾女侵犯後，情緒起伏劇烈，常把自己關在房內好幾天，就醫診斷出解離、憂鬱與躁鬱等症狀，還有自殘傾向，5個月內缺課80多天，親子關係更產生嚴重衝突，和樂家庭自此破碎，他們帶女兒奔波求醫、心力交瘁，要求曾女賠償精神慰撫共200萬元。

曾女認錯但堅稱少女父母忽視她寫悔過書求和解的誠意，且刑案法官已認定她犯罪情節輕微，少女也不願對她提告，曾女更指少女認識她之前就有抑鬱症狀，此事發生後，少女父母一再責罵女兒甚至有肢體行為，才使少女承受不住過大壓力而離家出走，她還幫忙勸少女回家，少女父母不該把家庭失和的責任都怪罪她。

法官審理發現，少女不僅沒跟父母或單獨向曾女求償，更拒絕提供自身就醫紀錄給父母當證據，父母也無法舉證曾陪女兒看診。法官依職權函詢少女病歷，發現少女沒去父母指稱的醫院就診。而是在4家醫院精神科治療憂鬱症，且經研判研判多年前險遭表哥性侵是患病主因，其次為家人相處問題，反而跟曾女的犯行缺乏明確關連性。

法官認為少女父母的求償主張出現重大瑕疵，無法證明因曾女犯行而不能行使保護教養女兒的親權，加上少女在案發之初做警詢筆錄時，表明「不太想提告，我覺得她（曾女）也才成年不久，怕提告會影響她」，一審據此判曾女免賠，已上訴高院二審審理中。

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