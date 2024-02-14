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騙長腿美容師每月15萬包養！她被白嫖怒告性侵　反遭判刑5月

▲▼性,上床,性愛,約炮,約砲。（圖／pixabay）

▲小婷與陳男說好一個月15萬元包養費，不料對方事後卻不付錢，她提告對方妨害性自主反遭告誣告，判刑5月。（示意圖／pixabay）

記者吳佩蓁／台中報導

台中一名女子小婷（化名）3年前在網路上認識一名35歲的陳姓男子，她指控陳男為了談包養費誘騙她到汽車旅館，並疑似對她下藥性侵，她事後報警提告，不過陳男辯稱小婷是因為沒拿到15萬元包養費才對他提告，並提出當晚開房的影片，證明當時小婷意識清楚，還面對鏡頭喊「我腿很長」，二審台中高分院審理後，依誣告罪，判處小婷5月徒刑，可上訴。

判決指出，陳男2021年10月6日透過微信認識擔任美容師的小婷，陳男見她身材姣好，隨即開口問對方是否願意被包養「給養嗎？」、「配合過一個長期8萬」，小婷則回「8萬我自己賺就好了」，最後雙方敲定一個月包養費15萬元。

隔天陳男開車到小婷家接她到汽車旅館「試車」，雙方發生性關係後，陳男卻未依約付款，小婷驚覺被騙，氣得到醫院驗傷，報警提告對方妨害性自主，並指控對方疑似對她下藥性侵，「我感覺茫茫的，身體開始發熱，像有性慾的感覺」。

陳男到案後否認犯行，表示雙方是合意約砲，當天他還載小婷去買飲料，之後一起在汽車旅館聊天抱抱，自然而然發生性關係，之後結束還一起洗澡，再載她返家，陳男也提出當晚在汽車旅館拍攝的影片，影片中他對著小婷說「長腿」，小婷回答「我腿很長，所以常常買不到褲子」，小婷全程意識清楚，因此經偵查後，檢察官以犯罪嫌疑不足，就陳男就涉嫌強制性交部分為不起訴處分。

陳男獲不起訴處分後，隨即對小婷提告誣告，小婷卻改口稱她本來的意思是要提告詐欺及猥褻，是員警向她提議，她才改告陳男強制性交，並辯稱因為陳男同意給她15萬元包養費，還說會給她附卡使用，未來還能一起生小孩，她才「有條件同意」與對方發生性行為，沒想到結束後陳男卻推託月底才領薪水，之後又搞消失，她驚覺可能遭白嫖，才報警提告，一審台中地方法院，依誣告罪，處小婷有期徒刑6月。

二審台中高分院審理後，勘驗2人對話紀錄，發現事發後小婷曾傳訊陳男「區區15萬拿不出來」、「我現在就去醫院驗傷」、「等一下再去汽車旅館調監視」、「你看你是要匯款給我還是要等我去報警」、「超過8：30沒有回覆我就去報警」，認為小婷刻意隱瞞2人之間已達成金錢約定，是因陳男未履約才提告的重要事實，反而誣告對方強制性交，依誣告罪，處有期徒刑5月，全案可上訴。

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