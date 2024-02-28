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幕後／中國漁船2死提4要求　我方拒道歉！只要道歉未來難再執法

▲▼ 金門海巡追緝越界捕魚的陸籍漁船，船上4人落海釀2死。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門海巡追緝越界捕魚的陸籍漁船，船上4人落海釀2死。（資料照／記者林名揚翻攝）

記者陶本和／台北報導

針對中國三無船舶進入金門海域，遭海巡強制驅離，釀成2人不幸身亡一事；對方家屬提出道歉、賠償、真相與咎責等4要求。不過，處理本案官員在一場內部簡報中表示，完全依法作為，不覺得該道歉，也不準備道歉，「如果道歉，以後海巡都不能執法了」。

處理本案官員近日在一場內部簡報中，再次還原事件經過，指出當天12時47分，雷達偵獲到一艘不明目標進來，12點52分進入限制水域，通報船過去後確認位置，發現是「無船名」的快艇，上面有起網機，確認是越界作業。

官員表示，在取締執法的第一個動作是廣播要求離開，在進入禁止水域後則升高執法作為，第一時間則是以聲光要求離開，但對方「拒檢」，拒絕停船受檢並開始在海上亂竄、蛇行。根據判斷，該船隻最高速來到40節，這代表一小時可以跑40海里，換算成路上的汽車，時速達到約74公里。

對於對方船隻有被發現凹痕，被質疑我方海巡執法過當，官員表示，我方人員要登檢的執法過程中，船隻難免會有碰撞，但如果是蓄意的撞擊，該船隻不可能這麼完整，不可能只有凹痕。

▲▼金門海域陸籍快艇翻覆2死，第九海巡隊副隊長陳建文還原當下經過。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門海域陸籍快艇翻覆2死，海巡還原當下經過。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門海域陸籍快艇翻覆2死，第九海巡隊副隊長陳建文還原當下經過。（圖／記者林名揚翻攝）

對於本次執法的法律依據，該官員表示，「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第32條，大陸船舶未經許可不得進入我方限制或禁止水域，違者要求其立即離開；越界陸船常常有越界捕魚、盜採砂石，以及走私等行為，我方採取驅離、扣留、留置調查、沒收漁獲（具）、罰鍰，以及沒收船舶等手段。

另外，施行細則第42條，只要塗抹或隱蔽船名，沒有船名，拒絕停船受檢，從事漁撈等違法行為，我方得以扣留船舶、物品及留置人員；施行細則第43條也寫道，上述狀況得以沒收被扣留的船舶。

事實上，「三無船舶」也就是無船名、無船舶證書、無船籍港登記，這一直都是兩岸共同取締的目標，官員表示，中國方面只要查獲，一律是強硬沒收，並罰款船價2倍，還會有集中拆解、銷毀等手段。

不過，本案發生後，大陸家屬向我方提出4個要求，包括道歉、賠償、真相（公布執法影像），以及咎責，甚至要求我方人員到對岸。該官員表示，我方是依法執行，對方是三無船舶，並進入禁止水域都是客觀事實。

官員表示，我方不認為該道歉，也不準備道歉，更不能道歉，如果為了這件事情道歉，以後海巡人員都不能夠執法了。該官員指出，2013年的廣大興28號事件，我方提出的聲明是依照國際法，但這次中國家屬的要求，根本不符合國際法。

不過，由於台灣是民主國家，在撫慰金方面，我方仍會盡可能滿足家屬。但是，撫慰金與賠償金定義上也不同，撫慰金並不等同賠償，撫慰金部分會討論，但其他要求無法接受。

▲▼ 金門海巡追緝越界捕魚的陸籍漁船，船上4人落海釀2死。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門海巡追緝越界捕魚的陸籍漁船，船上4人落海釀2死。（資料照／記者林名揚翻攝）

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