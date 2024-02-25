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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批陸「把違法者講成受害者」　王定宇：海巡取締三無船舶理所當然

▲▼金門海域陸籍快艇翻覆2死，第九海巡隊副隊長陳建文還原當下經過。（圖／記者林名揚翻攝）

▲海巡署日前透過圖卡還原當下經過。（資料照／記者林名揚翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

中國快艇入侵金門海域遭我海巡驅趕，不幸發生2死意外事件，執法爭端持續延燒。民進黨立委陳冠廷今（25）表示，呼籲中方能夠控制情緒，不要再讓事態延燒，不要再單方面地來上升情緒；民進黨立委王定宇也批評，包括中國在內都會嚴加取締「三無船舶」，現在卻有人顛倒是非黑白，硬要把違法者講成受害者，硬要逼台灣海巡去道歉。

陳冠廷今天指出，最近「三無船隻事件」的持續延燒，甚至有群組傳出台灣海委會要扣留中國漁船一事，他特別去跟海委會主委管碧玲求證，管證實傳言是不正確的，管說明，她個人是在強調兩岸打擊三無漁船態度的差異，中國方面處理態度是比較嚴厲的，包含扣留船隻或是拆解船隻，都是中方會採取的懲戒方式。

陳冠廷也表示，兩岸對於打擊三無船隻的態度是一致的，因為這對於守護兩岸海域安全與航道安全是非常重要的一部分，為了確保這個台海地區的穩定，他還是要呼籲中方能夠控制情緒，不要再讓事態延燒，不要再單方面地來上升情緒。

王定宇則說，發生在金門海域的事件有個根本的事實，就是中國違法入侵我國水域，這艘多次入侵我國水域的船隻屬於「三無船舶」，沒有船號、沒有登記、沒有船籍，對於這種三無船舶，全世界包括中國都會嚴加取締，因為這侵犯到合法漁民的權益，因此，海巡依照職責攔檢是理所當然、責無旁貸，而且這艘三無船舶被攔檢時還拒絕被攔，蛇行飆速要脫離，才導致翻覆的事件。

王定宇表示，難道中國對三無船舶都不取締嗎？有人在顛倒是非黑白，硬要把違法者講成受害者，把執法的海巡講成好像做了什麼不對的事情；中國長期利用灰色地帶衝突，執行他們的擴張主義，入侵各國水域也不僅只發生在台灣，包括韓國、日本、菲律賓、俄羅斯都有發生，「中國顛倒是非，還硬要逼台灣海巡去道歉」，遺憾有些台灣政治人物罔顧事實，回頭用中共的論調打擊海委會和海巡。

此外，民進黨立委林楚茵表示，這幾天網路開始出現造假Line群組截圖，還發現有人用3年前海巡署發布的新聞資料畫面，誤導為這次中國三無船舶的查緝影片，意圖製造恐慌，一再抹黑打擊海巡執法的公信力便宜了誰？很明顯就是在助長中國侵門踏戶，協助散佈假訊息就是幫助中國侵害台灣的協力者。

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