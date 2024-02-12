初三最易鬧翻！　「赤狗日送窮」方法曝

▲初三睡到自然醒。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

今天是大年初三，最容易鬧翻！命理師柯柏成表示，初三是「赤狗送窮日」，不需要安排任何活動，傍晚倒垃圾把寫有「窮」字的廢紙一起送出去。

柯柏成在臉書說，民俗上的大年初三俗稱赤狗日，原因是這一天容易爭執吵架，所以這一天都希望眾人睡到自然醒，就算睡到下午也無所謂。

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柯柏成指出，家庭很多紛爭都在過年結下樑子，因為這個節日被賦予了太多意義，尤其是媳婦、妯娌或大小姑面對這個節日，被要求過多傳統責任，至少從過年前一周就開始忙著採買年貨、大掃除等，忙到初三實在是人仰馬翻，好好休息一天是應該的。

柯柏成提到，所以初三這天就不需要安排任何活動，就算是走親戚拜年或宴客都可以不用，因為有個民俗的赤狗日，沖犯赤狗容易帶來貧窮和不如意。

▼初三送窮日，傍晚倒垃圾，把寫有「窮」字的廢紙一起送出去。（示意圖／記者周宸亘攝）



柯柏成表示，農業社會還有個說法，這一天是「老鼠娶親」的日子，因為農業社會非常害怕鼠患，擔心這一天去冒犯了鼠輩而遭到報復，所以這一天都盡量減少活動，不去打擾老鼠娶親。

柯柏成說，民俗上這也是個「送窮日」，古代的送窮是把灰塵積在畚箕裡倒在三叉路口，現代如果這樣是會被環保局開單罰款。

柯柏成寫道，因初一、初二不能丟垃圾，環保局也不上班，所以初三唯一的外出活動，就是把幾天累積下來的垃圾，傍晚拿出家門丟，順便夾帶一張本來就要丟掉的廢紙，千萬不要拿新的紙，上面寫「窮」字，放進垃圾回收袋一起送出去就可以。

柯柏成指出，「窮」這個字跟「貧」概念上是兩回事，從字面上看貧是分和貝組成，使用錢有困難為貧，窮是人在侷限的空間下不得伸展，甚至有盡頭的意思，如果過去一年有志難伸，建議試試看這個簡單的方法，把窮這件事情從過年一開頭就送出家門。

柯柏成提到，至於有沒有送「貧」？這是另外一個話題，不在赤狗送窮日的範圍，日後再找機會說明，這一天就請大家好好睡到自然醒。

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