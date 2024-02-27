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國家醫療品質獎大贏家！花蓮慈院勇奪15獎項　癌症領域成效亮眼

▲財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會第24屆國家醫療品質獎中，癌症醫學中心在系統類榮獲卓越中心、放射腫瘤部獲得卓越團隊。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會第24屆國家醫療品質獎中，癌症醫學中心在系統類榮獲卓越中心、放射腫瘤部獲得卓越團隊。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院在財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會第24屆國家醫療品質獎（NHQA）中，不僅癌症醫學中心在系統類榮獲卓越中心、放射腫瘤部獲得卓越團隊之外，在實證醫學類榮獲文獻查證臨床組1金2銀2優選、文獻查證新人組1金1銀的佳績，以及擬真情境類曹雅晴護理師獲MVP獎之外，同時在智慧醫療類得到1創意獎4標章，一共取得15個獎項，再創佳績。

癌症連續41年為台灣民眾的十大死因之首，花蓮縣癌症死亡率全台灣排名居高不下，及早發現及早治療是降低癌症死亡率最好的方式。

▲財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會第24屆國家醫療品質獎中，癌症醫學中心在系統類榮獲卓越中心、放射腫瘤部獲得卓越團隊。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲花蓮慈院癌症醫學中心榮獲第24屆國家醫療品質獎中系統類卓越中心獎。

為了提高就醫民眾癌篩意願，花蓮慈院癌症醫學中心利用大數據導入「門診癌篩轉介優化機制」，透過雲端介接國民健康署系統精準掌握個案免費篩檢資格，且整併篩檢業務各項模組，包含個案管理、陽案追蹤、申報等，達到人力精實化、篩檢量最大化。同時，中心導入「智能門診癌篩轉介提示機制」，分析「醫師轉介成功率」、「病人就醫習慣」、「病人就醫次數（年）」，計算並選定對病人最適合的轉介醫師，大大增加民眾篩檢的意願。

另外，為了提供病人完善的照護、無縫接軌的安心服務，癌症醫學中心開發「個案管理醫療照護行動系統」，整合花東兩地醫院，同時整合院內的專業照護團隊，並讓個管師與病患或家屬，針對治療情形與注意事項進行雙向溝通，癌症研究中心主任許仁駿分享，這系統還有貼心服務包含病患預約就醫提醒、門診前檢查提醒與當日領取藥物資訊及檢查報告異常數值提醒等功能。

▲財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會第24屆國家醫療品質獎中，癌症醫學中心在系統類榮獲卓越中心、放射腫瘤部獲得卓越團隊。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲花蓮慈院放射腫瘤部榮獲第24屆國家醫療品質獎中系統類卓越團隊獎。

許文林副院長表示，此系統更橫向整合多家醫院，且垂直整合同醫院內多個專業照護團隊，已經有超過500位癌症病人使用這系統，結果顯示有90%以上病患滿意此系統，並認為對於照護品質有幫忙；系統介入後癌症患者門診失約率從24%下降到7.9%。

花東民眾因為生活習慣導致頭頸部癌症盛行率為全區第一，因此花蓮慈院放射腫瘤部團隊發展出二項專門技術，包含頭頸部治療發展頭頸部特殊擺位治療技術、影像導引放射治療技術。放射腫瘤部主任劉岱瑋說，不僅能更精準治療頭頸部癌症，增加放射治療準確性及降低治療產生的副作用，即使病人在治療床上，也能立即修正至正確位置後進行治療，且近五年頭頸部癌症患者平均存活率優於全台灣。

花東南北地形狹長就醫不便、等待治療時間過長、醫療資源不均等醫療特殊性，能夠進行放射治療不超過5家醫院等因素，團隊自行開發全台唯一「整合式放射治療管理系統」，將各資訊系統整合外，同時能異地共享，且即時資訊回饋，不僅能降低錯誤率，也能患者隱私保護，來建立治療資料庫。

▲財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會第24屆國家醫療品質獎中，癌症醫學中心在系統類榮獲卓越中心、放射腫瘤部獲得卓越團隊。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲護理師曹雅晴在擬真情境類類產兒競賽組中，榮獲今年新增獎項MVP殊榮。

花蓮慈院放射腫瘤部具有「頭頸部特殊擺位與影像導引放射治療技術」、「全年無休治療服務」、「病人為中心整合式放射治療管理系統」等三大創新特色，有效提升醫療品質、縮短病患等待治療，也能增加病患服務量。放射腫瘤科放射治療計劃組組長陳逸偉說，以病人為中心整合式放射治療管理系統執行一年半以來，縮短初診病患等待時間30分鐘，整體病患治療效益提升30%，提升花東癌症病患的醫療品質，且系統介入後，節省病患就醫與醫療作業時間。

▲財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會第24屆國家醫療品質獎中，癌症醫學中心在系統類榮獲卓越中心、放射腫瘤部獲得卓越團隊。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院在擬真情境類類競賽中，產兒組當時情境為面對產婦生產雙胞胎時，因第二胎難產須急救的狀況，經醫護團隊合作下，作出相對應處理。讓護兒中心（PICU）護理師曹雅晴榮獲今年新增獎項MVP殊榮，她很開心能獲獎，也感恩小兒部兒童心臟科主任秦家翊、小兒加護病房護理長張瑞雲、三西病房護理長高晴吟的賽前鼓勵與陪伴練習。

▲財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會第24屆國家醫療品質獎中，癌症醫學中心在系統類榮獲卓越中心、放射腫瘤部獲得卓越團隊。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲醫事室、佛教慈濟醫療財團法人東區資訊室以「Believe 即刻啟床 i 創活化」榮獲創意獎及標章。

花蓮慈院在實證醫學類持續獲得佳績，囊括文獻查證臨床組及文獻查證新人組2金、3銀、2優選之外，在智慧醫療類智慧解決方案組行政管理領域，醫事室、佛教慈濟醫療財團法人東區資訊室以「Believe 即刻啟床 i 創活化」榮獲創意獎及標章，團隊使用Power BI建置視覺化儀表板以利快速掌握全院病床現況，在有限床位下提升住院服務量、降低住院等候時間、門診等候時間以及急診等候時間。

同樣在智慧醫療類智慧解決方案組行政管理領域中，護理部、佛教慈濟醫療財團法人東區資訊室以「e路走來給藥安全亮起來」、檢驗醫學科以「檢驗流程數位轉型」榮獲標章；影像醫學部則是以「智慧遠距-乳攝車行動篩檢報告即時達」獲得智慧醫療類智慧解決方案組社區健康（含長照）領域標章等一共4標章的好成績。
 

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