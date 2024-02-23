企鵝妹奪實況主大獎「帶獎盃來台灣」開直播用中文甜喊：我回來了

▲企鵝妹帶著獎盃來台灣。（圖／翻攝自twitch／Jinnytty）



記者施怡妏／綜合報導

一年一度的實況主大獎「The Streamer Awards」近期頒獎，在台灣有著高人氣的南韓實況主企鵝妹（柳允進，유윤진），當晚奪下「最佳生活類實況主（Best IRL Streamer）」獎項，去年4月無預警來台環島，如今她又來到台灣，23日凌晨開直播與粉絲聊天，還去了超商買了御飯糰，引起網友驚呼「歡迎回來」。

企鵝妹去年4月無預警宣布展開徒步環台之旅，她從宜蘭出發，花費42天時間，最終抵達鵝鑾鼻，過程中吸引大批粉絲關注、求合照，日前才奪下「最佳IRL生活類型實況主獎項」獎項，如今她帶著獎盃來到台灣，23日凌晨開直播與粉絲聊天。

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有網友在PTT發文，「企鵝妹解封回台灣了？」企鵝妹開直播與粉絲聊天，背景畫面居然是台灣街景，「台灣媳婦企鵝妹回來啦，八卦去年年度女神回歸了，什麼時候解ban的啊？有沒有八卦？」

▲企鵝妹肚子餓去覓食。（圖／翻攝自twitch／Jinnytty）



直播中，企鵝妹拿出剛領到的熱騰騰獎盃，與大家分享喜悅，還到飯店附近的超商買御飯糰，「她正在直播，人在台灣，而且還帶著獎盃來台灣，還有企鵝妹剛剛和大家用中文說，我回來了」。

熟悉的街道、超商出現在直播畫面，震驚許多台灣網友，「熱死了，冬天再回來好嗎」、「YA！允允歸來」、「她真的很愛高溫的時候來欸」、「明天要開始走了嗎」、「歡迎企鵝妹回來」、「荷包準備好了」、「熟悉的大拇指嘻嘻」、「上次收了一堆超商卡還沒用完，這次還記得帶喔」、「華麗回歸追起來」、「騎士團請補血」、「騎士團趕緊斗內」。

▼企鵝妹獲獎。（圖／翻攝自IG／yyj0728）

