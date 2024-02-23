桃園無良洗砂場污染社子溪...不法獲利近億　5人下場慘曝

▲桃園地檢署偵辦新屋區社子溪洗砂場違法收廢棄物，再私接暗管排放汙泥嚴重汙染社子溪，檢方以惡性重大建請法院從重量刑，圖為環保局會同保七總隊第三大隊到場查緝。（圖／桃園地檢署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市新屋區1家洗砂場，違法收受營建業廢棄物後，再將廢水、汙泥以暗管或側溝排放至社子溪，嚴重汙染河川，桃園地檢署日前偵結，將謝姓、賴姓業者與2家生技公司共5人依竊佔、違反廢棄物清理法等罪起訴，其中謝姓業者為累犯，檢方以惡性重大建請法院從重量刑、聲請沒收不法獲利9351萬餘元。全案移審桃園地院後，法官晚間裁定謝、賴各以5萬元具保候傳，並限制住居。

▲桃園地檢署偵辦新屋區社子溪洗砂場違法收廢棄物，檢警會同環保局稽查洗砂場後勒令停業。（圖／桃園地檢署提供）

桃檢調查，這處位於新屋區社子溪洗砂場廠區遭檢舉，場內除堆置大批污泥，還提供營建業者委託處理建築廢棄物，檢方於2022年10月27日再度搜索洗砂場廠區，溯源追查廢棄物之來源，其中謝姓業者複訊後，認有湮滅證據之虞，向法院聲羈獲准。

▲桃園地檢署偵辦新屋區社子溪洗砂場，檢方查出洗砂場嚴重汙染社子溪。（圖／桃園地檢署提供）

桃檢表示，此案檢察官鄭芸先後發動三波搜索，層層溯源過濾，最終查獲被告謝男、賴男等5人到案，檢察官針對被告謝男、賴男所為，認為惡性重大且危害甚鉅，建請法院從重量刑，此外，賴男等人嚴重污染環境犯行，不但竊占國土還藉此謀取巨額暴利，檢方向法院聲請沒收謝男與洗砂場不法利益達9351萬2049元。

此案昨天（22日）移審桃園地院，桃園地院下午召開聲押庭審理，桃園地院法官裁定被告謝、賴2人均以5萬元具保候傳，並限制住居。