桃園大溪薑母島居民虛弱不適　漁民「舢舨接力」助送醫

▲桃園市大溪石門水庫薑母島王姓居民，今天下午身體不適，島上漁民以漁用舢舨接力送治岸邊，再由119救護人員以救護車送治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大溪區石門水庫上薑母島王姓居民今（24）日下午突感身體不適，島上漁民獲悉後以漁用舢舨接力護送至水庫東湖碼頭，再由桃園消防局復興分隊以救護車送至國軍桃園總醫院治療，所幸經過醫護人員醫治後並無大礙。

▲桃園市大溪石門水庫薑母島王姓居民身體不適，漁民協助以漁用舢舨邊，再送上救護車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，今天下午1時50分許接獲石門水庫薑母島上漁民通報指稱，52歲的王姓居民出現四肢抽筋等身體不適症狀，急需送醫治療，漁民隨即以漁用舢舨接力送至東湖碼頭等待救護人員協助。

▲桃園市大溪石門水庫薑母島王姓居民身體不適，119救護人員以救護車送後送至國軍桃園總醫院治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局復興分隊救護車到場後，漁民與救護人員合力將王姓男子搬運至救護車上，經過救護人員檢傷後，後送至國軍804醫院治療，據指出，王姓男子本身是大溪區阿姆坪人，王男透露，因身體四肢抽突然筋導，致身體極度不適且虛弱，才向鄰居求助，因島上無救護設施，才由鄰居打電話向119求助。