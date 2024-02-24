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社會 社會焦點 保障人權

窄巷碰瓷假車禍！見車來「預備1秒鐘後趴地」　搞笑畫面曝光

記者沈繼昌／桃園報導

臉書《社會事新聞影音》日前有網友上傳一段影片，網友開車行經桃園市楊梅區「台北比佛利」社區時，一名男子突然衝出趴在車前，所幸及時煞車還倒車沒有撞上，隨即男子悻悻然起身，網友質疑男子企圖「碰瓷」詐財。楊梅警方今（24）日指出，針對這起企圖製造假車禍案，警方已積極追查這名行人身分，並通知到案說明，後續將依法偵辦，該男子已違反道路交通管理處罰條例將開罰500元罰鍰。
 

▲臉書《社會事新聞影音》上傳一段影片，網友開車行經楊梅「台北比佛利」社區，前方有男子突然衝出倒在車前，疑似想「碰瓷」？（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》

▲臉書《社會事新聞影音》上傳一段影片，網友開車行經楊梅「台北比佛利」社區，前方有男子突然衝出倒在車前，疑似想「碰瓷」？（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》

臉書這段影片時間發生在2月21日下午4時許，地點則在楊梅區青山五街「台北比佛利」社區，影片駕駛開車經過時，前方一名男子見轎車經過突然向前倒地，所幸駕駛及時煞車未撞上，隨後緩緩倒車，該男子企圖製造假車禍未遂，悻悻然起身，駕駛隨即繞過男子繼續前行；網友質疑該名男子企圖「碰瓷」騙取費用。

▲臉書《社會事新聞影音》一段影片，網友開車行經楊梅「台北比佛利」社區，有男子突然衝出倒在車前，男子碰瓷不成後，隨後起身。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》

▲臉書《社會事新聞影音》一段影片，網友開車行經楊梅「台北比佛利」社區，有男子突然衝出倒在車前，男子碰瓷不成後，隨後起身。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》

楊梅警方指出，有關網路流傳轄區發生疑似製造假車禍案件行車記錄器畫面，警方將依據行車紀錄器畫面追查行人身份，並通知該男子到案說明，視偵查結果後函請桃園地檢署偵辦，男子行為已違反道路交通管理處罰條例，如查證身分後將依第78條第1項第4款，處新台幣500元罰鍰。

警方呼籲，故意製造假車禍方式詐取和解金，將涉及刑法第339條詐欺罪嫌，駕駛勿因假車禍詐財索賠金額較少而息事寧人，反而會讓詐騙分子行事更囂張。

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