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三星Galaxy Ring正式曝光！三色可選、加強追蹤睡眠

▲三星Galaxy Ring。（圖／三星）

▲三星Galaxy Ring。（圖／三星）

記者陳俐穎／綜合報導

許多科技廠商都致力於發展健康偵測功能，三星也在巴塞隆納世界行動通訊大會（MWC）上，搶先展示自家首款智慧戒指「Galaxy Ring」，目前三星並未公布售價等詳細資訊，但已經公布，此款新品會在今年稍晚上市。

根據外媒 Sammobile 報導中提到，Galaxy Ring主要為塑膠材質外殼設計，且共有三種顏色可供消費者挑選，包含陶瓷黑、白金和金色。報導也透露，戒指尺寸將有5號至13號可選擇。

而在功能方面，主要會具備強化的睡眠追蹤功能，改善為了追蹤睡眠狀況而配戴智慧手表的不適問題，此外也會更詳細的追蹤各項睡眠數據。

對於 Galaxy Ring 的發布，三星表示，深入了解個人健康狀況可以為用戶帶來顯著的長期健康益處。希望為使用者提供全面而簡化的日常健康方法，因此獲取有關個人健康狀況的準確、詳細和先進的資訊是幫助更好地追蹤和行動變化的基礎。

三星表示，行動裝置將成為人工智慧的主要存取點，而 Galaxy Ring 就是將三星累積的創新成果融入到最小的外形中，實現無時無刻的舒適佩戴。作為穿戴式裝置產品組合的新成員，Galaxy Ring 將為用戶提供一種簡化日常健康的全新方式，使用戶能夠獲得更深刻的見解和更多的方式來日夜了解自己。透過 Galaxy Ring，用戶可以在健康之旅的每一步享受無與倫比的體驗，同時與三星打造更互聯、整合和無縫的數位健康平台的更廣闊願景保持同步。

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