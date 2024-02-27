考卷還沒發！他「拋1問題」多益直接0分　兩派戰翻：你蠻衰的

▲原PO因違規而拿0分。（示意圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

今（2024）年2月25日有舉辦多益考試，就有網友發文表示，當天他因為不確定能否手戴電子錶，於是詢問監考人員，怎料成績卻因此被以0分計，等於他連考都沒考，就噴掉報名費。貼文曝光後，引發網友討論。

男網友在Dcard上，以「多益考試還沒開始就零分了」為標題發文，提到他25日戴電子錶考多益，而進考場之後，他因不確定是智慧手錶才不能戴，還是只要是電子錶都不能戴，於是詢問監考委員。當時考卷還沒發，且還在核對身分，但監考人員就說原PO戴著電子錶已經違規，要以0分計。

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原PO當下雖嘗試與監考人員溝通，但對方仍堅持0分，而心有不甘的他最後連報名費也沒能拿回，讓他很後悔，心想著當時若不要主動詢問手錶問題就好了。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「好扯，你可能遇到很嚴的監考，我之前遇到的在考場中反覆跟大家確認很久，提醒大家很多次記得電子錶要拿到前面放」、「蛤好衰，我們試場的監考人員反覆跟我們確認，讓我們有放在身上的話，現在先拿去前面放沒關係」。

▲考試規定。（圖／翻攝自TOEIC官網）

但也有網友認為，「你蠻衰的，遇到特別嚴格的監考，但也是蠻蠢的，說自己準備了很久，那怎麼會連考試規定都不知道『只能帶指針式機械錶』」、「其實考前通知的E-mail、報名時的說明都有寫，一樓找教室的地方也會寫，有些教室前面還會貼一張，不能把考官的好心提醒視為理所當然，沒有好心的視為錯誤」。

根據規定，為維護考場秩序，測驗期間非應試用品要放置在監試人員指定的位置，電子設備及電子穿戴裝置（包含行動電話、手錶、手環、智慧型眼鏡等）都不能攜帶到座位，只能戴指針式機械錶。

要是攜帶上述用品進教室，必須關閉電源、不得發出聲響、依指示放置於教室前方置物袋。測驗開始後、監試人員未宣布離場前，若違反上述任一事項則視同違規，成績不予計分。