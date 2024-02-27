　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

曝男友床上超加分7招！　女友「幸福又性福」閃瞎一票單身狗

▲情侶,牽手,兩性,愛情。（示意圖／取自pexels）

▲原PO大讚男友床上床下都溫柔體貼。（示意圖／取自pexels）

記者張靖榕／綜合報導

一名女網友日前在網路上分享男友在性行為過程與前後的貼心舉動，直呼這樣做超加分，例如硬中帶柔、時刻注意她有沒有著涼，讓她既性福又幸福，閃瞎一票網友，讓不少單身人士忍不住哀嚎「禁止虐狗，尤其是單身狗。」

原PO在Dcard發文，男友是個溫柔中帶點可愛的小奶狗，到了床上才會展現出帥氣與霸氣，而她本身超愛這種反差。隨著兩人交往時間久，男友並未變得疏忽，而是在床上愈來愈注重各種細節，讓她覺得做愛真的是在做「愛」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO舉例，男友會「幫我拿枕頭來墊」，由於雙方以前都沒有過經驗，一次發現到這樣比較舒服後，男友都會主動幫她墊枕頭。天氣冷的時候，還會「幫忙蓋被子」，在進行前戲時她的身體有時候還沒暖起來會覺得冷，男友只要發現脫光光的她手腳或身體還冰冰的，就還幫她蓋被子，「這個小動作，身體還沒暖，心裡就已經很暖了。」

女生時常被壓到頭髮，原PO表示交往4年多以來，她漸漸留長髮，在過程中就很常發生被壓住的情況，「我不記得是從留到多長之後開始，他都會幫我留意有沒有壓到。」此外，原PO很喜歡在做的時候親男友，特別有愛的感覺，男友發現後就常會突襲親她，即使正激烈衝刺，「但他的吻都很溫柔，會輕摸著我的臉龐，深情地看著我，再靠上來親下去。」她說進行到一半時發生的吻會讓她特別害羞，「但我超愛」。

男友還會事先準備好水和毛巾，讓原PO結束後口渴有水喝，男友也會主動拿毛巾幫她擦乾淨，若到了夏天還會多準備一條毛巾讓她擦汗。大部分時候，主要看男友體力決定當天做幾次，但不論多累，原PO說完事後男友都會給她溫暖的抱抱，也會貼心幫她把衣服套上，休息一陣後再牽著她的手問「要不要去洗澡了」，「明明已經牽過不知道幾百幾千次的手了，在這一起走向浴室的一小段路，牽手還是會讓我臉紅心跳。」

原PO最後大讚男友，「平常是個溫柔好男人，在床上又那麼貼心，讓我覺得我真的很幸福！（也很性福）！」

網友看完紛紛留言，「是有夠恩愛的啦，閃瞎我這單身狗了啦，嗷嗚」、「羨慕死，這種男友哪裡找的」、「這種男生到底都是誰在談！羨慕死了」、「視力已經那麼差了還放閃眼睛真痛」、「感受到這裡沉重的氣氛，我們單身的男生們，繼續努力。」

ET快訊
年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨翻：吹起來了寶貝
陸艇金門翻覆「新凹痕」曝光　海巡署涉過失致死
林右昌幕僚深夜曝「漏看5字」捅婁子！　謝國樑：維護市民利益
周曉涵誤PO「雙人床上」運動片！　爆分手小13歲鮮肉男急刪復
快訊／上班注意！　國1「2車追撞」
下波「全台有雨」冷空氣恐更強　最低溫時間曝
快訊／前夫反擊理科太太：房子是我們買的　遭控3大罪回應性愛私
快訊／理科太太不忍了！千字文控前夫「跟女網友聊性、霸占愛巢」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

把握明天放假！「全台轉雨」時間曝　下波恐又強烈冷氣團

快訊／好濕冷！　2縣市大雨特報

單身時很會玩！5星座「一愛上死心塌地」　驚人反差看呆了

曝男友床上超加分7招！　女友「幸福又性福」閃瞎一票單身狗

下波「全台有雨」冷空氣恐更強　最低溫時間曝

年代旅遊遭停業「還有200旅客未出團」！改這旅行社接手

年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨翻：吹起來了寶貝

冷氣團急凍9縣市！未來一周「氣溫如雲霄飛車」　一圖看快速變天

快訊／氣象署「9縣市低溫特報」　北北桃持續10度以下低溫

妹子咖啡廳讀書突收「AirDrop照片」！1句話讓她傻眼：蠻失禮的

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

安俞真逛羅PD公司抓包「沒IVE周邊」　泳知吃醋：Seventeen占比太大了！

汪小菲未婚妻Mandy「5年前結過婚」　爆「美貌全是加工」他霸氣護愛！

甘比亞老公開車「愛聽李聖傑」　陶醉跟唱！發音超標準網大讚

79歲日籍土產店老闆撞台人　旅行社：補貨誤踩油門暴衝

103歲失智翁「蜷曲躺臥在地」　為避寒反鎖取貨店！警協返家

把握明天放假！「全台轉雨」時間曝　下波恐又強烈冷氣團

快訊／好濕冷！　2縣市大雨特報

單身時很會玩！5星座「一愛上死心塌地」　驚人反差看呆了

曝男友床上超加分7招！　女友「幸福又性福」閃瞎一票單身狗

下波「全台有雨」冷空氣恐更強　最低溫時間曝

年代旅遊遭停業「還有200旅客未出團」！改這旅行社接手

年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨翻：吹起來了寶貝

冷氣團急凍9縣市！未來一周「氣溫如雲霄飛車」　一圖看快速變天

快訊／氣象署「9縣市低溫特報」　北北桃持續10度以下低溫

妹子咖啡廳讀書突收「AirDrop照片」！1句話讓她傻眼：蠻失禮的

周湯豪收翹臀照求愛「可以打我屁屁嗎」　周曉涵見面會遇狂粉下跪

比亞迪新車一台只要35萬　陸媒：新能源車市「殺瘋了」

把握明天放假！「全台轉雨」時間曝　下波恐又強烈冷氣團

哈瑪斯談判軟化　拜登：加薩有望3／4前達成停火

廖峻「8個月零收入」近況曝！住院低潮隱居山林　遭友斷聯僅她相挺

昆凌5年服飾副業爆收攤！3月沒更新「官網突消失」　曾捲抄襲爭議

南韓少子化「小一新生創歷史新低」　157間小學0人註冊報到

「追～追」叫整晚！夜鷹張大嘴37秒片瘋傳　萬人萌：就是這聲音

陸艇金門翻覆「新凹痕」曝光　海巡署涉過失致死

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」

一包不到11元 東森幣折後最低897元

生活熱門新聞

下波「全台有雨」冷空氣恐更強　最低溫時間曝

冷氣團急凍9縣市！一圖看快速變天

年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨到笑出來

老婆偷訂「2萬元月子餐」！人夫氣炸退掉：大小姐嗎

「超正女友3萬7」他狂嫌2缺點分手　全場怒噴

曝男友床上超加分7招！　她閃瞎一票單身狗

即／9縣市低溫特報　北北桃持續10度以下低溫

妹子咖啡廳讀書突收陌生訊息！1句話讓她傻眼

嫌犯慘死警局！屏東殺人警起底　石明謹氣炸：把罪犯當英雄

年代旅遊未出團近200旅客 改由鴻毅接手

高中生跳軌救人「學校要記功」　台鐵喊「不鼓勵」：應先通知站務員

「1款低調包包」路上超多人拿！網認證：百搭又便宜

飯煮不夠！婆婆遞給媳「半碗飯」被拒火了

久沒逛東區！韓貨女裝店「低消60元」全傻了

更多熱門

相關新聞

高中生2月「狂花7萬3」！1習慣成亮點：很乖

高中生2月「狂花7萬3」！1習慣成亮點：很乖

日前有一名高中生發文，稱自己升上高二之後就沒什麼物慾了，一個月從沒花超過五萬塊，但最近一個月心情太差，花到快沒錢，並貼出記帳APP的截圖，總支出是7萬3千多。就有網友轉貼到Dcard，傻眼直呼「現在高中生的收入是不是都屌打各位了？有一句話說：『窮只是你的缺點』。」引發話題。

出社會「多久出國一次？」　過來人曝頻率

出社會「多久出國一次？」　過來人曝頻率

待日本網咖遭店員驅趕！他怨「不友善」反遭罵爆

待日本網咖遭店員驅趕！他怨「不友善」反遭罵爆

備孕3年！她試管失敗3次「暴肥15kg」...尪竟提離婚

備孕3年！她試管失敗3次「暴肥15kg」...尪竟提離婚

最想擁有哆啦A夢的哪一個道具？　一票選它

最想擁有哆啦A夢的哪一個道具？　一票選它

關鍵字：

Dcard

讀者迴響

熱門新聞

即／國3北上重大車禍　10車連撞封閉2線道

即／威力彩頭獎5.34億　今晚一注獨得

下波「全台有雨」冷空氣恐更強　最低溫時間曝

即／理科太太不忍了！千字文揭前夫惡行

YTR象山拍片「路人媽媽長太美」網暴動！

台女團唱一半音樂沒了「真實歌聲震撼全場」！

台選手帶300美元出國奪冠！電競協會發文被酸爆

冷氣團急凍9縣市！一圖看快速變天

Makiyo瘦25公斤「飲食控制法公開」：少量多餐很傷身

墜樓地點位於新商場　台中29歲女12F摔墜亡

爆頭台男黑歷史曝！人稱「少爺」...疑這原因惹殺機

快訊／3張千萬發票沒人領！　期限快到了

年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨到笑出來

103歲翁反鎖蝦皮門市！蜷曲躺臥在地

南韓知名商場出人命！　女玩高空彈跳重摔水泥地

更多

最夯影音

更多
Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！
警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面