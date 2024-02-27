曝男友床上超加分7招！　女友「幸福又性福」閃瞎一票單身狗

▲原PO大讚男友床上床下都溫柔體貼。（示意圖／取自pexels）



記者張靖榕／綜合報導

一名女網友日前在網路上分享男友在性行為過程與前後的貼心舉動，直呼這樣做超加分，例如硬中帶柔、時刻注意她有沒有著涼，讓她既性福又幸福，閃瞎一票網友，讓不少單身人士忍不住哀嚎「禁止虐狗，尤其是單身狗。」

原PO在Dcard發文，男友是個溫柔中帶點可愛的小奶狗，到了床上才會展現出帥氣與霸氣，而她本身超愛這種反差。隨著兩人交往時間久，男友並未變得疏忽，而是在床上愈來愈注重各種細節，讓她覺得做愛真的是在做「愛」。

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原PO舉例，男友會「幫我拿枕頭來墊」，由於雙方以前都沒有過經驗，一次發現到這樣比較舒服後，男友都會主動幫她墊枕頭。天氣冷的時候，還會「幫忙蓋被子」，在進行前戲時她的身體有時候還沒暖起來會覺得冷，男友只要發現脫光光的她手腳或身體還冰冰的，就還幫她蓋被子，「這個小動作，身體還沒暖，心裡就已經很暖了。」

女生時常被壓到頭髮，原PO表示交往4年多以來，她漸漸留長髮，在過程中就很常發生被壓住的情況，「我不記得是從留到多長之後開始，他都會幫我留意有沒有壓到。」此外，原PO很喜歡在做的時候親男友，特別有愛的感覺，男友發現後就常會突襲親她，即使正激烈衝刺，「但他的吻都很溫柔，會輕摸著我的臉龐，深情地看著我，再靠上來親下去。」她說進行到一半時發生的吻會讓她特別害羞，「但我超愛」。

男友還會事先準備好水和毛巾，讓原PO結束後口渴有水喝，男友也會主動拿毛巾幫她擦乾淨，若到了夏天還會多準備一條毛巾讓她擦汗。大部分時候，主要看男友體力決定當天做幾次，但不論多累，原PO說完事後男友都會給她溫暖的抱抱，也會貼心幫她把衣服套上，休息一陣後再牽著她的手問「要不要去洗澡了」，「明明已經牽過不知道幾百幾千次的手了，在這一起走向浴室的一小段路，牽手還是會讓我臉紅心跳。」

原PO最後大讚男友，「平常是個溫柔好男人，在床上又那麼貼心，讓我覺得我真的很幸福！（也很性福）！」

網友看完紛紛留言，「是有夠恩愛的啦，閃瞎我這單身狗了啦，嗷嗚」、「羨慕死，這種男友哪裡找的」、「這種男生到底都是誰在談！羨慕死了」、「視力已經那麼差了還放閃眼睛真痛」、「感受到這裡沉重的氣氛，我們單身的男生們，繼續努力。」