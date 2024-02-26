努力備孕3年！她試管失敗3次「暴肥15公斤」崩潰...尪竟提離婚

▲原PO流產沒幾天，老公就傳訊息要離婚。（示意圖／取自免費圖庫photoAC）

文／CTWANT

「試管失敗三次，老公提出離婚…。」一名女網友透露，自己備孕有快3年時間，然而她取了4次卵、移植3次，還是在1年內流產3次，因為副作用胖了15公斤，感覺身體殘破不堪，不料老公竟提出離婚，讓她感到身心俱疲。

原PO在Dcard發文表示，「備孕也有快三年時間，中西醫調理都認真的做，因為本身有免疫系統問題（抗磷脂症候群），所以也很認真配合免疫科治療控制指數不超標，取了四次卵，移植三次，一年內也流產三次，因為副作用胖了15公斤，感覺身體殘破不堪。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到，人妻流產沒幾天，老公傳來訊息說無法忍受老婆不會生，願意給150萬賠償金，若她願意離婚會很感謝，「流產已經身心俱疲，還要看到毫無溫度的訊息，沒有告訴爸媽或好友，現在腦袋一片混亂，眼淚一直不停的掉，我不想發脾氣不想吵架，我沒跟老公大聲說過話，未來也不會，好希望現在閉上雙眼，就是永眠。」

貼文曝光後，網友紛紛留言「拿著錢離開他，讓自己變快樂變漂亮，養好身體去遇見對的人，到時候一定會有可愛寶寶的」、「往好處想，這樣的人你要跟他過一生嗎」、「拿那150萬，然後花一點養好自己的身體，做個小月子，其他的就留著愛買啥就買啥，當個亮麗的漂亮女人」、「還好你沒有這種人的小孩！他真的不是一個好對象」。

延伸閱讀

▸ 不是頭過身就過！她「付完頭期款」每月又噴一半薪水 他勸買房三思網不挺

▸ 上衣被母拿廟宇祈福 他見LV遭印「中壇元帥」超無奈：太子爺聯名款

▸ 女下屬能力好慘遭「老鳥聯合霸凌半年」⋯她見6跡象慌了：要離職？ 網轟爆