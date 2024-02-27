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林右昌幕僚深夜曝「漏看5字」捅婁子！　謝國樑：維護市民利益

▲謝國樑（左）與林右昌（右）為東岸商場產權爭議槓上。（圖／記者郭世賢翻攝、記者屠惠剛攝）

▲謝國樑（左）與林右昌（右）為東岸商場產權爭議槓上。（圖／記者郭世賢翻攝、記者屠惠剛攝）

記者張靖榕／綜合報導

基隆市政府與NET爭議持續延燒，NET於26日登報紙頭版「道歉」廣告再掀熱議，內政部長、基隆前市長林右昌前發言人游本明晚間發文，依照合約，林右昌任內合約進行中，不會進到產權移轉條款，謝國樑終止合約卻未搞定產權再重新招商，「他的人夜闖商場，捅出大婁子。」

游本明26日晚間9時許在臉書發文，表示依合約「營運資產移轉」發生條件是在「營運屆滿後」，也就是雙方契約終止的時候，但林右昌任內東岸商場契約尚未屆滿，「當然不需要去踐行在契約終止時需移轉營運資產的條款！」

「請謝市府不要再轉移話題，誤導視聽，卸責亂扯！」游本名表示，內政部長林右昌為了給現任基隆市長謝國樑留點面子，一直不願直白戳破謝的荒誕行徑，但她打算說得更明白，讓大家知道謝國樑有多離譜。

游本明指出，東岸商場合約至今都握在基隆市府手上，但謝國樑與市府都不認真把合約看清楚，卻一直刻意操作「林右昌任內未完成登記」。對此她駁斥是刻意誤導視聽，因為「完成產權登記是執意強行解約的謝國樑的責任，請不要再亂扯卸責！」

▲基隆市府前發言人游本明再度出馬駁斥謝國樑。（圖／翻攝游本明臉書）

▲基隆市府前發言人游本明再度出馬駁斥謝國樑。（圖／翻攝游本明臉書）

按照原合約內容，游本明表示，非常重要的5個字是「營運屆滿後」營運權才歸還政府，而民間機構應將原承租之公共建設擴建、整建部分所有權一併移轉予政府。

重點是林右昌市長任期內，民間機構的營運期尚未屆滿，不但是在正常合法營運中，「還有一次2年優先議約的權利」，游本名表示，這就是為什麼林右昌任內不需要踐行在契約終止時需移轉營運資產的條款，現在謝國樑不再續約─也就是契約終止─才必須完成的，何況即便原廠商在契約終止後不依約轉移，原契約中也有處理的條文，完全不必擔心政府權益受損。

游本明解釋完，喊話謝國樑，「請市長不要為了掩飾你粗暴夜闖商場、為了遮蓋以離譜條件賤價委商，而不斷轉移話題，誤導視聽，卸責亂扯！」

謝國樑日前強調，所作所為都是為維護基隆市民最大的權益，稱自己不像林右昌會放任產權模糊，造成許多紛爭。他認為這次東岸商場經營權的攻擊手段，背後藏有政治與選舉目的，「但基隆市民很清楚我是在維護他們的權益，不讓價值25億的市產落入民間企業手上。」
 

 
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