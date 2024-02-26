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社會 社會焦點 保障人權

又見寵物地獄！恐怖女租屋堆滿垃圾　十幾具貓犬屍骨疑活活餓死

▲飼養的貓狗被活活餓死。（圖／桃園市府動保處提供）

▲李女承租透天厝，垃圾堆積髒亂不堪。（圖／桃園市府動保處提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園出現一名恐怖女房客，她在承租的透天厝內飼養貓狗數十隻，不但屢被鄰居投訴貓狗啼叫擾人，更因屋內堆積大量垃圾散發惡臭惹人厭，直至租約到期房東孫女入屋查看，發現屋內滿山滿谷的垃圾及十幾具被餓死的貓狗屍骨，警方及動保單位依違反《動物保育法》移送桃園地檢署偵辦。

▲飼養的貓狗被活活餓死。（圖／桃園市府動保處提供）

▲籠內飼養的貓狗被活活餓死。（圖／桃園市府動保處提供）

這名李姓女房客在5年前承租桃園市龍潭區一間透天厝，並在屋內飼養數十隻貓狗，長期被鄰居投訴貓狗啼叫擾民，並造成附近環境髒亂，雖多次反映連繫李女卻無法改善。

由於李女近2、3年來屢屢滯欠房租，房東雖多次前往屋子找尋李女，皆無法找到她，半年後連絡上李女，李女一樣無法償還房租，她或以罹癌住院或住在他處、沒有住在該屋等藉口，拒絕房東孫女鐘小姐查看屋內狀況。直到今年2月24日租約到期後，在李女同意之下進入屋內，才發現屋內堆滿垃圾且有十幾隻貓狗屍體，當天通報動保處帶回貓狗。

桃園市府動保處表示，接獲龍潭警方通報有疑似虐待動物情事，立即派員趕往，現場發現有數十隻貓狗屍體，據飼主表示都是餓死的，但因數量龐大，確切死因仍要進一步查證，已帶回幾乎風乾的貓狗屍體送專業單位解剖，進一步確認是否有毒物反應，同時在相關調查後依違反動物保育法移送桃園地檢署偵辦。

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