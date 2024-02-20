女房東帶看房子　竟遭房客「持剪刀抵脖子」性侵：給我一次

▲小花帶著房客看房，沒想到因此遭到性侵。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

新北市一名陳姓男子假借租屋的名義，約素不相識的女房東小花（化名）看房，沒想到竟拿剪刀抵住小花的脖子，動手性侵得逞。新北地院審理後，判陳男7年6月，民事的部分則須賠償60萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，陳男2020年間透過友人，得知小花在新北中和有一處房屋要出租，於是假借看房的名義，與友人一同前往案發地點。

後來友人因為工作先行離開，陳男竟拿出紅色大剪刀，抵在小花的脖子上，說出「妳已經沒有機會了，妳就給我一次吧」等話語。

小花遭受生命威脅，不斷央求陳男放下，同時也不敢再拒絕、抵抗，就這樣遭到侵犯得逞。後來小花請陳男幫忙拿衛生紙，並且藉著間隙逃脫，向社區的保全人員求助，全案才曝光。

▲小花遭持剪刀抵著脖子，心生畏懼不敢反抗，因而遭到侵犯。（示意圖／123RF）



對此，陳男則辯稱，他與小花見面過3、4次，都是透過友人的帶領，前往案發地點吸食毒品，當天與小花發生關係後，因為沒給予毒品，加上他的手機裡有跟其他女性的對話訊息，惹得小花不開心，小花才會報警。

不過，新北地院法官審理後，不採信陳男的說法，斥責陳男這種行為，對小花的性自主決定權、人格尊嚴戕害甚鉅，造成小花心中陰影，且恐怕終生難以抹滅，因此依照攜帶凶器強制性交罪，判處7年6月有期徒刑。

至於民事的部分，小花向陳男求償100萬元，言詞辯論當天陳男沒到場，新北地院法官因此判賠60萬元，刑事、民事的部分都可上訴。