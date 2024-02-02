恐怖二房東痛毆美女房客「打到顏面骨折」　挨告殺人未遂5萬交保

記者柯沛辰／綜合報導

北市士林區一名年輕的黃姓二房東，與陸籍孫姓美女房客糾紛互告，竟在1月25日深夜破壞門鎖，闖入女方房間施暴，還跨坐在對方身上不停揮拳，把孫女打到顱骨粉碎性骨折。事後，警方依殺人未遂罪送辦，但檢方認為不構成殺人未遂，諭令5萬元交保。

去年8月，32歲孫女簽下1年約，以8500元租下士林一處公寓4樓套房，與女兒同住。不過，孫女指控，25歲黃姓男房東涉嫌寄簡訊騷擾，還打電話說「想睡你」，結果她拒絕後，對方惱羞換門鎖、斷水電。對此，黃男則反控女方疑似帶男性回租屋處。

▲孫姓女房客指控，黃男不滿打電話求歡遭拒，想方設法趕走她。（圖／記者黃宥寧翻攝）

同年12月4日，雙方再起爭執，黃男以不繳租金、擾鄰等理由欲請孫搬走，但孫女拒絕，雙方再起口角。後來警方到場，女方還一度情緒失控飆罵警員。

事後，黃姓二房東將影片PO網，還寫下「奉勸大家不要把房子租給中國人，真的很討厭，給她錢要她搬離都不肯，警察也是她叫的，我從來沒叫過，就把警察找來罵，哎，只能慢慢等訴訟流程了」。

不過，影片曝光後，孫女因長相出眾，讓網友紛紛歪樓：「長的挺美的」、「這女的兇了點，但蠻正的，重點沒有美肌」，甚至還有人留言「沒前因後果，本po只有滿滿的岐視」。

今年1月25日晚間，黃男破壞門鎖，闖入孫女房間施暴，甚至持椅子、鈍器狂毆，嚇得女方不斷高聲求救，驚動公寓其他房客挺身制止。怎料黃男竟反嗆眾人「我是正當防衛」、「這裡是我的私人財產」，要求房客們不准錄影，甚至一度關上房門繼續施暴，直到警方到場才停手。

▲黃姓房東破壞門鎖，闖入毆打孫姓女房客。（圖／民眾提供）

士林警方偵辦後，但黃男不配合到案說明，最後被拘提到案，訊後依殺人未遂、恐嚇送辦。不過，根據《東森新聞》報導，黃男遭拘提後氣焰不減，不僅在警局外推打媒體攝影機，還一度情緒失控，在警局鬧事。

此外，黃男自豪25歲當上二房東，但屋主根本不同意轉租，雙方目前纏訟中。如今黃男因痛毆女房客遭送辦，檢方認為女房客雖傷勢嚴重，但未構成殺人未遂，諭令5萬元交保。

▼孫姓女房客被打到鼻青臉腫、顏面骨折。（圖／民眾提供）



